Служба региональных новостей | 09.05.2023

Министр здравоохранения представил версию причин распространения смертельной инфекции в Каунасском районе

Число заболевших легионеллезом (болезнь, вызванная инфекцией в организме человека бактерией Legionella, передается через воду или воздушно-капельным путем) в Каунасском округе увеличилось до 22 человек. Есть подозрение, что случаи заболевания могут быть связаны с очисткой резервуаров Гарлявской водонасосной станции, но в настоящее время использование воды, подаваемой населению, безопасно, сказал в понедельник министр здравоохранения Арунас Дулькис, чтобы не вызывать панику в регионе.

«Версия о том, что все эти заболевшие люди могли быть связаны общими контактами, бассейнами, торговыми центрами – эта версия не подтвердилась. Последняя версия заключается в том, что на насосных станциях и водохранилищах Гарлявы проводились плановые профилактические работы. Сейчас выясняется, что это могло послужить причиной», – заявил Дулькис в понедельник.

Если в пятницу Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) сообщил, что всего было выявлено 18 случаев легионеллеза, то данные понедельника показали, что в городе Каунасе и районе число инфицированных возросло до 22 человек.

По словам министра здравоохранения, реакция на угрозу здоровью была достаточно быстрой: НЦОЗ и Каунасская больница, лечащая больных, справились со своей работой. Дулькис добавил, что работа эпидемиологов осложнялась тем, что было трудно связать случаи заболевания друг с другом.

Глава Минздрава заверил население региона, что риск заражения болезнью легионеров миновал.

Фестиваль «Погружение в театр» в Каунасе Национальный Каунасский драматический театр (НКДТ) завершит сезон международным фестивалем «Погружение в театр», который в этом году готовит специальную программу, где пригласит зрителя погрузиться в звуки и в их природу, понять звучание как таковое, не только с музыкальной точки зрения, но как метод восприятия как таковой. «Это будет интересно, необычно и весело, – говорит куратор фестиваля Валдоне Талутите-Масене. – В этом году выступления имеют звуковую тематику. Специальную программу координирует композитор Артурас Бумштейнас. Спектакли преимущественно перформансного типа, в которых звук создается с помощью совершенно неожиданных средств. Несомненно, такие спектакли расширяют наш кругозор и понимание того, что такое театр и звук, как они связаны и как влияют друг на друга».