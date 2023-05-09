Служба региональных новостей | 09.05.2023

Министр здравоохранения представил версию причин распространения смертельной инфекции в Каунасском районе
Число заболевших легионеллезом (болезнь, вызванная инфекцией в организме человека бактерией Legionella, передается через воду или воздушно-капельным путем) в Каунасском округе увеличилось до 22 человек. Есть подозрение, что случаи заболевания могут быть связаны с очисткой резервуаров Гарлявской водонасосной станции, но в настоящее время использование воды, подаваемой населению, безопасно, сказал в понедельник министр здравоохранения Арунас Дулькис, чтобы не вызывать панику в регионе.
«Версия о том, что все эти заболевшие люди могли быть связаны общими контактами, бассейнами, торговыми центрами – эта версия не подтвердилась. Последняя версия заключается в том, что на насосных станциях и водохранилищах Гарлявы проводились плановые профилактические работы. Сейчас выясняется, что это могло послужить причиной», – заявил Дулькис в понедельник.
Если в пятницу Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) сообщил, что всего было выявлено 18 случаев легионеллеза, то данные понедельника показали, что в городе Каунасе и районе число инфицированных возросло до 22 человек.
По словам министра здравоохранения, реакция на угрозу здоровью была достаточно быстрой: НЦОЗ и Каунасская больница, лечащая больных, справились со своей работой. Дулькис добавил, что работа эпидемиологов осложнялась тем, что было трудно связать случаи заболевания друг с другом.
Глава Минздрава заверил население региона, что риск заражения болезнью легионеров миновал.
Фестиваль «Погружение в театр» в Каунасе
«Для представления австрийского композитора и исполнителя Георга Нуссбаумера мы ищем настоящие металлические колокола разных размеров. Ему также понадобятся булыжники, ветки кустарника и даже использованная виолончель. Георг будет работать и предоставит любителям театра возможность выступить в профессиональном фестивальном спектакле, который он поставит вместе с участниками мастерской», – сказала Валдоне Талутите-Масене. Подробнее
Открылось новое ответвление пешеходного маршрута по Литве Camino Lituano
В Литве открылся сезон пеших походов «Литва идет по маршруту Камино Литуано».
Новый участок Camino Lituano Pikeliai – Telšiai протяженностью 110 километров проходит через три района – Мажейкяйский, Скуодасский и Тельшяйский. Инициаторы создания этого участка – Ядвига и Даниелюс Гедутисы.
Напомним, что созданием маршрута Camino Lituano занималась инициативная группа из нескольких десятков человек. Она не принадлежит к какой-либо партии или идеологии. Не было потрачено ни цента из средств фондов Евросоюза. Тем сильнее ощущается необходимость этого маршрута для тех, кто хочет поближе познакомиться с историей мест и людей, населяющих регион.
Для справки: о Camino Lituano
Camino Lituano – это 1000-километровый маршрут, проходящий через Литву. Его основная ветка пересекает страну с севера на юг, проходит от латвийской до польской границы, а также имеет дополнительные ответвления в Жемайтии и Аукштайтии. Дорога разделена на этапы со средней продолжительностью 25 км в день. На остановках в ходе этапов есть пункты размещения и питания, а также другая необходимая инфраструктура для удобства паломников и пеших туристов. Маршрут начинается на латвийско-литовской границе в Жагаре, проходит через Шяуляйский, Каунасский и Алитусский районы и достигает Польши, где соединяется с Камино Поляко. Подробнее
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