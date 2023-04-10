Служба региональных новостей | 10.04.2023

Чем заманивают специалистов в регионы

В условиях нехватки специалистов регионы страны ищут способы привлечь медиков и представителей других дефицитных профессий. Самоуправления пытаются привлекать выпускников медицинских факультетов многотысячными выплатами. Взамен приходится обязывать отработать в определенном учреждении несколько лет. Но идти на такой шаг хотят далеко не все молодые специалисты.

Алина Тварушите-Цвиркене, специалист по внутренним болезням, принимает пациента в больнице Пакруойиса. По словам врача, нехватки в работе здесь нет.

Врач получила медицинское образование в Каунасе, а ординатуру закончила в Шяуляй, но работать решила в Пакруойисе. Как специалист дефицитной здесь профессии, она в течение трех лет получает ежегодное муниципальное пособие в размере 6 тысяч евро.

А чтобы получить грант, достигающий 18 тысяч евро, врач должен обязаться отработать в Пакруойисской больнице пять лет. Мэр района говорит: заманивание работает, но приезжие специалисты настороженно относятся к муниципальным деньгам.

Самоуправление не ограничивается денежными стимулами. Местные власти также компенсируют проезд на работу, поскольку начинается конкуренция и с соседними муниципалитетами. Подробнее

13-й ребенок: значит, счастливый!

Жительница окрестностей Пакруойиса родила тринадцатого ребенка. Малыш появился на свет по дороге в больницу, на несколько недель раньше срока, поэтому он меньше обычного – но здоров и очень спокоен.

Дома возвращения мамы и нового братика ждали еще семеро детей. Остальные пятеро живут самостоятельно – одни в Лондоне, другие в Шяуляй или Пакруойисе. А родители на пополнение смотрят оптимистически. Они рассказали об ежемесячных затратах семейства и поделились своими мечтами.

Жительница Пакруойссского района Ада обнимает своего недавно родившегося сына Тадаса. Малыш появился на свет на несколько недель раньше срока и даже не стал дожидаться приезда матери в больницу – родился в машине скорой помощи с включенными сиренами, по пути от Радвилишкиса до Шяуляйского роддома.

Ребенок полностью здоров, хотя появился на свет ростом 45 сантиметров и весом, едва превышающим два килограмма. Малыша сразу же положили в инкубатор, а мать постоянно его навещала.

Для 43-летней Ады это уже 13-й ребенок. Теперь у нее пять мальчиков и восемь девочек. Первую дочь она родила в 18 лет.

«Я против абортов. Кончено, можно предохраняться, но иногда это не срабатывает. А аборт для меня равносилен убийству. Я бы не перенесла такого поступка», — рассказала Новостям TV3 Plus Ада, многодетная мать детей.

Пятеро детей семейства уже живут самостоятельно. Отвечая на вопрос, как удается прокормить столь большую семью, Ада сказала, что настроена оптимистично. Дескать, главное для нее – чтобы дети выросли хорошими людьми. Подробнее

Миллион, миллион алых (и не только) тюльпанов на фестивале в усадьбе Бурбишкис

13 мая в Даугивенском музее истории культуры-заповеднике «Усадьба Бурбишкис» (Радвилишкисский район) пройдет единственный в Литве фестиваль «Праздник цветения тюльпанов», который объединяет в единое целое историю места, культуру, традиции усадьбы и современные развлечения. Вся подробная информация о празднике

Уже в 22-й раз посетители приглашаются полюбоваться цветением тюльпанов и почувствовать уникальную ауру усадьбы Бурбишкис. Известный праздник предлагает не только насладиться красотой процесса распусканиия цветов, но и познакомиться с культурой усадьбы, послушать живую музыку и принять участие в образовательных мероприятиях.

Коллекция тюльпанов усадьбы насчитывает около полутысячи сортов тюльпанов, поэтому в мае расцветет один миллион цветов. Тюльпаны будут высажены не только в цветниках усадьбы, как это было в начале 20 века, но и на клумбах парка: во внутреннем дворе усадьбы, на берегах прудов и в партере. Участники смогут не спеша исследовать сад тюльпанов, искать понравившиеся сорта и фотографироваться в море цветов.

Усадьба Бурбишкис наполнится еще и музыкой. Концертная программа «Карусель времен и стилей» представит публике самые красивые музыкальные произведения: от классики, ретро до современных звуков.

Музей приглашает полюбоваться цветением тюльпанов в течение всего мая, здесь также пройдут различные мероприятия.

Тюльпаны цветут в усадьбе Бурбишкис с начала 20 века. Идея возрождения усадебного цветника принадлежит основателю и многолетнему директору музея Эгидиюсу Прасцевичусу. Фестиваль цветения тюльпанов проводится в усадьбе Бурбишкис во вторые выходные мая с 1999 года. Подробнее

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

RADIO•R | TTS ВИСАГИНАС | ЛИТВА ЗА НЕДЕЛЮ | НОВАЯ КЛАЙПЕДА.НОВОСТИ