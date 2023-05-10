Служба региональных новостей | 10.05.2023

Висагинцы выбрали мэра на следующую каденцию

В минувшее воскресенье, 7 мая, прошли повторные голосования во втором туре выборов мэра. По итогам выборов почти 60% голосов набрал кандидат от партии «Союз крестьян и зеленых Литвы», Эрландас Галагуз. Его оппонент — кандидат от партии «Свобода и справедливость» — Даля Штраупайте — набрала около 40%.

Сегодня можно сказать, что эпопея выборов главы города, которая затянулась на два месяца, для висагинцев наконец-то завершилась. Как говорят сами висагинцы, по сравнению с предыдущими турами последний, 3-й, этап предвыборной борьбы прошел значительно жестче. Не обошлось без политических интриг и шокирующих заявлений политиков, которые, возможно, также повлияли на количество голосов, отданных за того или иного кандидата.

Сегодня в городе об этой эпопее напоминают лишь рекламные плакаты кандидатов, которые до сих пор еще висят на остановках и стенах магазина Bikuva.

Как пояснила председатель Висагинской избирательной комиссии Эвелина Висоцките, до 14 мая Главная избирательная комиссия официально утвердит и опубликует результаты выбора мэра Висагинского самоуправления.

После этого может быть назначено заседание Висагинского совета, на котором будет проведена инаугурация мэра – Эрландас Галагуз примет присягу и станет главой города еще на 4 года.

По имеющейся в редакции информации, это торжественное мероприятие может состояться через 2 недели — 23 мая.

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