Служба региональных новостей

Служба региональных новостей | 11.04.2023

Автор RADIO•R
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После визита Вселенского патриарха в Вильнюс у православных жителей Литвы появилась возможность не посещать богослужения в приходах Русской православной церкви

Клайпеда – не исключение. Прихожане Константинопольского патриархата в портовом городе отныне могут молиться по воскресеньям в часовне Клайпедского университета (Herkaus Manto, 84). В Клайпедской общине Константинопольского Патриархата два дня назад уже отпраздновали Вербное Воскресенье (Воскресенье пальмовых ветвей) или Вход Господа в Иерусалим. Это была первая служба в экуменической часовне Клайпедского университета. На православную Пасху, в воскресенье, богослужения здесь состоятся в 10 часов утра.

На Куршской косе свирепствуют дикие вепри

У Литовского морского музея появились новые соседи. По ночам к нему стало приходить стадо диких кабанов. Теперь газоны возле учреждения выглядят так, будто на территории поселились кроты. Сотрудники музея пытались отпугнуть кабанов с помощью репиллента и звуковых сигналов, но на диких свиней это не произвело никакого впечатления.

«Мы рассматриваем эту ситуацию как расширение природных границ. Довольно агрессивное расширение. Так что мы, в некотором роде, их заложники», – рассказала Новостям TV3 Plus представитель Литовского морского музея Нина Путейкене.

Территория, которую раскопали хищники, выглядит так, будто рядом с музеем поселилась колония кротов. Убирать последствия пиршества кабанов приходится самим сотрудникам учреждения.

Свирепствуют кабаны и на территории этнографических усадеб. Поэтому один из сотрудников музея соорудил на основе датчика движения самодельное отпугивающее устройство.

Сотрудники музея обратились за помощью в Национальный парк Куршской косы. Специалисты последнего предложили огородить территорию Морского музея Литвы.

Самоуправление Неринги призывает избегать поездок на велосипеде по маршруту Смильтине-Юодкранте

На взморье проводится реконструкция участка велосипедной дорожки от Смильтине до Юодкранте, которая проходит через всю Куршскую косу. Пешеходное и велосипедное движение на этом участке направляется по дороге Смильтине-Нида.

Самоуправление Неринги советует ездить на велосипеде по участку от Смильтине до Юодкранте только в случае крайней необходимости. Дело в том, что дорога на указанном участке узкая – ширина дорожного покрытия составляет всего 7-8 метров. Обочины отсутствуют, на пути есть много опасных поворотов, подъемов и спусков, а ближе к Юодкранте дорожное покрытие осыпается, на нем множество выбоин и заплат.

С потеплением поток велосипедистов в Юодкранте значительно возрастает в обоих направлениях, особенно по выходным. Все эти обстоятельства, по мнению специалистов Нерингского самоуправления, представляют большую опасность для участников дорожного движения и могут стать причиной серии дорожно-транспортных происшествий.

Необходимость ехать на велосипедах из Смильтине в Юодкранте (и обратно) следует особо оценить семьям с маленькими детьми или домашними животными. Дорога от Смильтине до Пярвалки не соответствует требованиям качества, ее нужно реконструировать, поэтому она просто небезопасна и для пешеходов, и для велосипедистов.

До завершения реконструкции участка от Смильтине до Юодкранте осталось не так много времени – всего несколько месяцев. Как сообщили в Дирекции автомобильных дорог Литвы, работы планируется завершить уже в июле.

Служба региональных новостей | 11.04.2023

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