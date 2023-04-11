Служба региональных новостей | 11.04.2023

После визита Вселенского патриарха в Вильнюс у православных жителей Литвы появилась возможность не посещать богослужения в приходах Русской православной церкви

Клайпеда – не исключение. Прихожане Константинопольского патриархата в портовом городе отныне могут молиться по воскресеньям в часовне Клайпедского университета (Herkaus Manto, 84). В Клайпедской общине Константинопольского Патриархата два дня назад уже отпраздновали Вербное Воскресенье (Воскресенье пальмовых ветвей) или Вход Господа в Иерусалим. Это была первая служба в экуменической часовне Клайпедского университета. На православную Пасху, в воскресенье, богослужения здесь состоятся в 10 часов утра.

На Куршской косе свирепствуют дикие вепри

У Литовского морского музея появились новые соседи. По ночам к нему стало приходить стадо диких кабанов. Теперь газоны возле учреждения выглядят так, будто на территории поселились кроты. Сотрудники музея пытались отпугнуть кабанов с помощью репиллента и звуковых сигналов, но на диких свиней это не произвело никакого впечатления. «Мы рассматриваем эту ситуацию как расширение природных границ. Довольно агрессивное расширение. Так что мы, в некотором роде, их заложники», – рассказала Новостям TV3 Plus представитель Литовского морского музея Нина Путейкене. Территория, которую раскопали хищники, выглядит так, будто рядом с музеем поселилась колония кротов. Убирать последствия пиршества кабанов приходится самим сотрудникам учреждения. Свирепствуют кабаны и на территории этнографических усадеб. Поэтому один из сотрудников музея соорудил на основе датчика движения самодельное отпугивающее устройство. Сотрудники музея обратились за помощью в Национальный парк Куршской косы. Специалисты последнего предложили огородить территорию Морского музея Литвы.

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