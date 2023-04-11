Служба региональных новостей | 11.04.2023

После визита Вселенского патриарха в Вильнюс у православных жителей Литвы появилась возможность не посещать богослужения в приходах Русской православной церкви
Клайпеда – не исключение. Прихожане Константинопольского патриархата в портовом городе отныне могут молиться по воскресеньям в часовне Клайпедского университета (Herkaus Manto, 84). В Клайпедской общине Константинопольского Патриархата два дня назад уже отпраздновали Вербное Воскресенье (Воскресенье пальмовых ветвей) или Вход Господа в Иерусалим. Это была первая служба в экуменической часовне Клайпедского университета. На православную Пасху, в воскресенье, богослужения здесь состоятся в 10 часов утра.
На Куршской косе свирепствуют дикие вепри
Самоуправление Неринги призывает избегать поездок на велосипеде по маршруту Смильтине-Юодкранте
На взморье проводится реконструкция участка велосипедной дорожки от Смильтине до Юодкранте, которая проходит через всю Куршскую косу. Пешеходное и велосипедное движение на этом участке направляется по дороге Смильтине-Нида.
Самоуправление Неринги советует ездить на велосипеде по участку от Смильтине до Юодкранте только в случае крайней необходимости. Дело в том, что дорога на указанном участке узкая – ширина дорожного покрытия составляет всего 7-8 метров. Обочины отсутствуют, на пути есть много опасных поворотов, подъемов и спусков, а ближе к Юодкранте дорожное покрытие осыпается, на нем множество выбоин и заплат.
С потеплением поток велосипедистов в Юодкранте значительно возрастает в обоих направлениях, особенно по выходным. Все эти обстоятельства, по мнению специалистов Нерингского самоуправления, представляют большую опасность для участников дорожного движения и могут стать причиной серии дорожно-транспортных происшествий.
Необходимость ехать на велосипедах из Смильтине в Юодкранте (и обратно) следует особо оценить семьям с маленькими детьми или домашними животными. Дорога от Смильтине до Пярвалки не соответствует требованиям качества, ее нужно реконструировать, поэтому она просто небезопасна и для пешеходов, и для велосипедистов.
До завершения реконструкции участка от Смильтине до Юодкранте осталось не так много времени – всего несколько месяцев. Как сообщили в Дирекции автомобильных дорог Литвы, работы планируется завершить уже в июле.
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