Служба региональных новостей | 12.04.2023

Католики уже отпраздновали Пасху, а православные христиане готовятся к празднованию светлой Пасхи в воскресенье. Какие события ожидаются на этой неделе в самоуправлениях Висагинаса, Игналины и Зарасай?

Завершают свою работу местные советы уходящей каденции 2019-2023 года. В Зарасай последнее заседание Совета прошло на минувшей неделе, 7 апреля. В Игналине и Висагинасе народные избранники соберутся в последний раз в эту пятницу, 14 апреля.

Уже совсем скоро члены Советов новой каденции 2024-2027 годов приступят к своим обязанностям.

В Зарасайском районном самоуправлении первое заседание Совета состоится в четверг, 13 апреля. В Висагинасе это торжественное мероприятие пройдет 18 апреля, а в Игналинском районном самоуправлении— 19-го.

В Висагинском самоуправлении после выборов в местный Совет от своих мандатов отказались представители партии «Свобода и справедливость» Леонид Лавриенко и Анатолий Дедейко, уступив таким образом место Марии Агафонововой, которая и станет 5-м членом Висагинского совета от этой партии.

Во время первого, торжественного, заседания Совета должны будут принести присягу вновь избранные члены Совета и мэр. Должны также утверждаться кандидатуры на должности вице-мэров. Однако в Висагинском самоуправлении присягнут только члены Совета, которые затем примут решение о назначении одного из членов Совета временно исполняющим обязанности мэра.

Так уж получилось, что Висагинас стал единственным самоуправлением Литвы, в котором мэр пока не избран, и будет проведен повторный, второй, тур выборов мэра. В повторном 2-м туре за голоса избирателей снова будут бороться представитель партии «Союза крестьян и зеленых Литвы» Эрландас Галагуз и представитель партии «Свобода и справедливость» Даля Штраупайте.

Напомним, что основной день голосования в повторном 2-м туре пройдет 7 мая.

Предварительное голосование будет проводиться со 2 по 4 мая. В эти дни висагинцы смогут заранее проголосовать не только на участке предварительного голосования находящегося в здании Висагинского самоуправления на ул. Парко, 14, но и в аналогичных пунктах, расположенных в зданиях других самоуправлений Литвы.

С 3 по 5 мая будет организовано голосование в больницах, домах социальной опеки, воинских частях и местах отбывания наказания.

5 и 6 мая состоится голосование на дому.

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