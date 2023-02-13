Служба региональных новостей | 13.02.2023

Зимний фестиваль для всей семьи LTeam 2023 в свой 10-й день рождения
Мероприятие в Друскининкае 10-11 февраля уже стало красивой традицией – фестиваль, организованный Национальным олимпийским комитетом Литвы (LTOK) и Олимпийским фондом Литвы, проходит в этом городе уже в шестой раз.
«Друскининкай действительно может стать зимней столицей Литвы», – сказала в своей приветственной речи Дайна Гудзиневичюте, президент Олимпийского комитета Литвы.
Олимпийцы уже не в первый раз принимают участие в фестивале, и в этом году их было четверо – многолетний участник фестиваля пятиборец Эдвинас Крунгольц, лыжник Мантас Строля, бегунья Эгле Балчюнайте и дзюдоистка Сандра Яблонските. Вместе они символически зажгли Олимпийский огонь, зажегши традиционный факел на Снежной арене.
Праздник был насыщен различными конкурсами и турнирами. Сотни любителей активного образа жизни приняли участие в различных соревнованиях и лучше познакомились с олимпийским спортом. И хотя ветреная погода в субботу утром была смыта весенним дождем, это не отпугнуло собравшихся.
Самыми активными и многолюдными были соревнования по бегу: 500-метровая дистанция для детей, затем литовская олимпийская миля (1988 метров) и более сложная 5- или 10-километровая дистанция LTeam Kross по лесным тропинкам.
Большое количество любителей ориентирования также приняли участие в соревнованиях LTeam Rogaining, которые стали стартом Кубка LTeam Rogaining 2023 года. Велосипедисты и бегуны выбирали между 2- или 4-часовым испытанием на время, в ходе которого самые выносливые велосипедисты и бегуны должны были преодолеть около 45 километров бегом или 80 километров на велосипеде.
Для тех, кто еще не освоил бег, компания TrenkTuras предложила трек LTeam. Сотни участников, надев удобную обувь, прошли 5 или 10 километров вместе со своими детьми и собаками по самым красивым районам города вдоль изгибов реки Нямунас.
Весь день в субботу на Снежной арене проходило множество мероприятий, где каждый пришедший получал так называемый Паспорт участника, с помощью которого можно было накапливать баллы, чтобы попробовать себя в различных мероприятиях, а затем обменять их на призы от LTeam и спонсоров фестиваля. В число мероприятий входили: скандинавская ходьба, спортивное ориентирование, биатлон, керлинг, конькобежный спорт, катание на снегу, хоккей на полу, стрельба по тарелочкам, регби и тяжелая атлетика, гонка на трехколесных велосипедах, бег на лыжах, специальная полоса препятствий для детей и многое другое.
Пока на Снежной арене шумел «Зимний фестиваль LTeam 2023», лыжники и сноубордисты выполняли эффектные трюки на горнолыжном склоне, здесь же проходили соревнования Baltic Cup 2023 по акробатическим лыжам и сноуборду.
Зимний фестиваль организуется ежегодно в начале февраля и является крупнейшим зимним спортивно-развлекательным фестивалем такого рода. Однако организаторы уже называют новую дату – аналогичное, но более масштабное и еще более зрелищное мероприятие состоится летом, 3 июня, в Паневежисе, во время традиционного Олимпийского дня.
Многомиллионный ущерб Куршской косе
Обвиняемые свою вину отвергают, объясняя, что сделали это по указанию самого муниципалитета, очищая непроходимые дороги парка.
«Так что они (власти Ниды, — прим ред.) знали все. Они указывали на место – район. Это ведь закрытая улица. Они убрали установленные там шлагбаумы, они убрали кусты, которые росли на дороге, они знали все. Без их ведома никто бы ничего не сделал», – заявил во вторник в Клайпедском региональном суде адвокат обвиняемых Адомас Лютвинскас.
Как выяснил портал TV3.lt, рабочие компании отсыпали и разравнивали отходы снятого асфальта на трех естественных дорогах в парке, которые были покрыты натуральным природным подстилающим слоем. По идее, они должны были отходы утилизировать, оплатив этот процесс.
Одна из отсыпанных ими дорог проходит вдоль места поселения возрастом 4 000 лет. Даже невооруженным глазом видна разница между естественной дорожкой и кусками асфальта.
«Первое сообщение поступило от представителя общины о том, что в лесу, на лесных дорожках, на тропинках ведутся какие-то строительные работы, – говорит Нийоле Пекене, представитель дирекции Национального парка «Куршская коса». В результате на охраняемой государством территории оказалось до 2 000 тонн строительных отходов. «Мы немедленно проинформировали определенные учреждения и даже написали письмо в ЮНЕСКО о том, что здесь происходят такие вещи», – говорит Н. Пекене.
Специалисты, исследовавшие разбросанный асфальт, обнаружили свинец, медь, мышьяк, хром и цинк. Экологи оценили ущерб, нанесенный окружающей среде, в полмиллиона евро.
Сами руководители компании отрицают какие-либо правонарушения. Однако они не хотят говорить на камеру. Гинтаутас Матулявичюс, директор и акционер компании, сказал, что не будет комментировать ситуацию. Такую же позицию занял и его адвокат. Миндаугас Карпичюс, заместитель директора компании, сказал несколько слов, но отказался назвать себя, когда его попросили об этом, предложив представителям СМИ выяснить это самостоятельно.
Однако адвокат Карпичюса согласился прокомментировать позицию своего подзащитного. Он сказал, что предпринимателям было бы выгоднее продавать асфальтовые отходы, и что для них даже проводятся аукционы, однако, желая исправить непроходимые дороги, они заваливали их всем подряд. Более того, они сделали это якобы по указанию муниципалитета Неринги.
Представители муниципалитета Неринги объясняют, что они точно не отдавали приказ заваливать дороги в национальном парке крошенным асфальтом. Они признают, что действительно заказывали ремонт дорог, но не такими материалами.
«Нет, никто не разрешал использовать материалы, которые не соответствуют условиям эксплуатации и требованиям. Это была просто согласованная схема объезда», – говорит Эгидиюс Шакалис, директор администрации муниципалитета Неринги.
Прокурор пока не сообщил, какого наказания он будет добиваться для обвиняемых. Законодательство предусматривает за такие действия до семи лет лишения свободы и обязанность возместить ущерб, нанесенный природе.
Обеды для детей ниже 1 евро (стейк из лосося прилагается)
Пабрадская гимназия Ryto в Швенченском районе доказала, что несмотря на то, что мы живем в период рекордных цен на продукты питания, можно готовить обеды для учеников за 1 евро. В других учебных заведениях страны один только суп стоит столько же, а второе аж по 2-3 евро.
В гимназии Пабраде удивляют не только цены, но и выбор обеденного меню. Там стейки из лосося и творожные оладьи стоят от пятидесяти центов до евро. А за суп ученики платят всего 15 центов. Одиннадцатиклассники гимназии выбирают, что они хотят на обед в столовой. И здесь есть большой выбор. На кухне приготовили суп, стейк из лосося и плов, а если вам захочется чего-нибудь сладенького, есть пирог с заварным кремом.
Но больше всего удивляет не обширное меню школьных обедов, а цены на еду. Невероятно, но дети здесь могут наесться до отвала всего за один евро.
«1 евро, это если хотите круассаны или йогурт в дополнение к стандартному обеду. Но в остальном обед стоит стабильно 70 центов», — говорит порталу tv3.lt школьница Дейра.
«Круто, когда можно купить стейк за 50 центов. Или можно купить суп еще дешевле», – говорит студент Эрвинас. Но, как говорят ученики, в столовой сейчас цены на блюда в меню сейчас самые высокие.
«Потому что рыба, например, лосось, – самое дорогое блюдо. У нас самые высокие цены – все равно не выше евро», – говорит заведующая столовой Регина Голондевская. Например, пирог с заварным кремом – 75. Суп стоит 15 центов.
Стоит также отметить, что эта пища готовится в соответствии с предписаниями медицинских стандартов питания. Меню сбалансировано в течение недели, чтобы дети получали максимально возможное разнообразие питательных веществ. В столовой вы также не увидите чипсов или кексов. Вместо этого «добра»: йогурт, яблоки, другие фрукты.
«Я ем каждый день в школе. Еда вкусная и доступная для меня», – говорит 11-летняя Эвелина.
В то же время в крупных городах страны цены на питание выше почти в три раза. Суп стоит от 60 центов до евро. Стоимость второго блюда составляет от 2 до 3 евро. Таким образом, если округлить, средняя стоимость обеда школьника составляет 3-5 евро.
Почему же тогда цены в этой школе такие низкие? «Разница в том, что здесь продукты закупаются через CPO (саморегулируемые некоммерческие отраслевые организации). А когда для заведения закупается большое количество, то цена ниже. И цена продукта в этом случае – это практически только себестоимость», – говорит Йонас Кавалюнас, заместитель директора по образованию гимназии Ryto в Пабраде.
Школа может продавать питание по себестоимости, потому что затраты на производство – зарплата кухонного персонала и счета за электричество – покрываются муниципалитетом Швенченского района, который шесть лет назад отказался от услуг частных кейтерингов и взял организацию питания школьников на свои плечи и плечи директоров школ.
«Мы аналогичным образом подсчитали, что в этой области мы экономим в три раза больше, вернее, экономят наши жители. Конечно, муниципалитет несет некоторые дополнительные расходы», – объясняет Римантас Клипчюс, мэр самоуправления Швенченского района.
Мэр также доволен тем, как ученики оплачивают свои обеды, используя карточки, которые родители используют для оплаты обедов, так что они всегда могут посмотреть, поел ли их ребенок. «Польза от сообщества гораздо выше. Больше не бывает так, чтобы родители давали наличные. Потом говорят, что он купил нездоровые закуски.
И сами родители, находясь в интернете, могут видеть, что ребенок может поесть, какое актуальное меню, сколько это стоит», – говорит Клипчиус. В муниципалитете Швенченис такая система питания действует во всех четырех школах и нескольких дошкольных учреждениях.
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