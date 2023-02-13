Служба региональных новостей | 13.02.2023

Мероприятие в Друскининкае 10-11 февраля уже стало красивой традицией – фестиваль, организованный Национальным олимпийским комитетом Литвы (LTOK) и Олимпийским фондом Литвы, проходит в этом городе уже в шестой раз.

«Друскининкай действительно может стать зимней столицей Литвы», – сказала в своей приветственной речи Дайна Гудзиневичюте, президент Олимпийского комитета Литвы.

Олимпийцы уже не в первый раз принимают участие в фестивале, и в этом году их было четверо – многолетний участник фестиваля пятиборец Эдвинас Крунгольц, лыжник Мантас Строля, бегунья Эгле Балчюнайте и дзюдоистка Сандра Яблонските. Вместе они символически зажгли Олимпийский огонь, зажегши традиционный факел на Снежной арене.

Праздник был насыщен различными конкурсами и турнирами. Сотни любителей активного образа жизни приняли участие в различных соревнованиях и лучше познакомились с олимпийским спортом. И хотя ветреная погода в субботу утром была смыта весенним дождем, это не отпугнуло собравшихся.

Самыми активными и многолюдными были соревнования по бегу: 500-метровая дистанция для детей, затем литовская олимпийская миля (1988 метров) и более сложная 5- или 10-километровая дистанция LTeam Kross по лесным тропинкам.

Большое количество любителей ориентирования также приняли участие в соревнованиях LTeam Rogaining, которые стали стартом Кубка LTeam Rogaining 2023 года. Велосипедисты и бегуны выбирали между 2- или 4-часовым испытанием на время, в ходе которого самые выносливые велосипедисты и бегуны должны были преодолеть около 45 километров бегом или 80 километров на велосипеде.

Для тех, кто еще не освоил бег, компания TrenkTuras предложила трек LTeam. Сотни участников, надев удобную обувь, прошли 5 или 10 километров вместе со своими детьми и собаками по самым красивым районам города вдоль изгибов реки Нямунас.

Весь день в субботу на Снежной арене проходило множество мероприятий, где каждый пришедший получал так называемый Паспорт участника, с помощью которого можно было накапливать баллы, чтобы попробовать себя в различных мероприятиях, а затем обменять их на призы от LTeam и спонсоров фестиваля. В число мероприятий входили: скандинавская ходьба, спортивное ориентирование, биатлон, керлинг, конькобежный спорт, катание на снегу, хоккей на полу, стрельба по тарелочкам, регби и тяжелая атлетика, гонка на трехколесных велосипедах, бег на лыжах, специальная полоса препятствий для детей и многое другое.

Пока на Снежной арене шумел «Зимний фестиваль LTeam 2023», лыжники и сноубордисты выполняли эффектные трюки на горнолыжном склоне, здесь же проходили соревнования Baltic Cup 2023 по акробатическим лыжам и сноуборду.

Зимний фестиваль организуется ежегодно в начале февраля и является крупнейшим зимним спортивно-развлекательным фестивалем такого рода. Однако организаторы уже называют новую дату – аналогичное, но более масштабное и еще более зрелищное мероприятие состоится летом, 3 июня, в Паневежисе, во время традиционного Олимпийского дня.

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