Служба региональных новостей | 13.03.2023

Реконструкция дороги A14 Вильнюс-Утена продолжается: начинаются проектные работы на участке между Риесте и Молетай

Реконструкция автомагистрали A14 Вильнюс-Утена близится к завершению, скоро начнется проектирование 42,8-километрового участка бетонной дороги между Риесте (Вильнюсский край) и Молетай. Участок этой дороги между Молетай и Утеной проектируется с осени прошлого года.

«Наконец-то лед сломан — начинается проектирование оставшегося самого длинного участка дороги Вильнюс-Утена. Это позволит нам выбрать оптимальные параметры дороги до Молетай и перейти к реальным работам по реконструкции. Хорошей новостью является то, что началось также проектирование участка Молетай-Утена, так что мы будем готовы к реконструкции всей этой бетонной дороги, которая находится в очень плохом состоянии. Реконструкцию по крайней мере одного участка в Утене планируется начать во второй половине этого года», – сказал министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис.

Согласно подписанным договорам, будет спроектирован участок дороги A14 Вильнюс-Утена от Риесте до Молетай (21,5 – 64,3 км) с подготовкой технических рабочих проектов реконструкции. Дорога должна быть трехполосной, и для обеспечения безопасности движения проектировщики должны будут предложить решения по реконструкции перекрестков, а также спроектировать площадки для отдыха транспортных средств, автобусные остановки, пешеходные переходы, ограждения и другие инженерные меры безопасности движения. Еще одна задача для проектировщиков – учесть при проектировании участков дорог аспект военной мобильности. Подробнее

Новая интересная скульптура в Шяуляй

Город Солнца гордится своими «солнечными» объектами. В Шяуляе есть две скульптуры солнечных часов, площадь и еще много памятников и других красот, носящих имя солнца.

Тактильная карта солнечных объектов города, размещенная на площади часов (ее еще называют «Петушиной» площадью), — новинка в городе. Она является одновременно арт-объектом и символической картой.

Необычная круглая карта похожа на Солнце. Все 11 солнечных объектов на самом деле находятся довольно далеко друг от друга, поэтому создатели выбрали символический масштаб представления. Карта расположена на просторной площади, к ней легко подойти и удобно рассматривать с разных сторон.

Цель карты – помочь людям с нарушениями зрения – слепым и слабовидящим, а также людям с ограниченными возможностями передвижения – проще и нагляднее (в художественном смысле) познакомиться с основными солнечными объектами в Шяуляе. Это также поможет людям, прикасающимся к скульптуре кончиками пальцев, понять структурную форму объектов, почувствовать масштаб туристических объектов, выразительность рельефа и сориентироваться в окружающей среде. Кроме того, есть надежда, что к карте проявят живой интерес и дети.

Карту солнечных объектов создали лауреат Национальной премии Литвы скульптор профессор Арунас Сакалаускас, дизайнер профессор Вакарис Бернотас, 3D-дизайнер Арвидас Бараса, программист Андрюс Гринкявичюс и дизайнер Угне Бернотайте.

Площадь часов «Петух» – одно из самых привлекательных мест в городе, и оно до сих пор используется как место для свиданий. Обновленный циферблат часов, приветственные мелодии в 12 и 18 часов – это маленькое зрелище, которое заставляет горожан замирать. Подробнее

Лесники вместе с любителями природы соорудили тысячи скворечников по всей Литве

Лесники Государственного лесного предприятия встречают возвращение птиц весной, возводя новые дома для пернатых. На минувшей неделе лесники вместе с неравнодушными любителями природы приняли участие в мероприятии по устройству гнезд «Птицы возвращаются домой» и создали по всей стране более 8 000 кормушек и скворечников для гнездования лесных обитателей.

Традиционный праздник гнездования, организуемый лесниками, привлекает все больше любителей леса со всей Литвы. В этом году по случаю Дня птиц лесничие пригласили не только учебные заведения и общины, но и общественность принять участие в проводимом раз в год мероприятии. Во время него лесничие рассказали о важности гнездования, об изготовлении скворечников и кормушек, о профессии лесничего и собрали вместе с участниками акции тысячи скворечников.

К празднику присоединились сотни членов Ассоциации молодых друзей леса под патронажем сотрудников Гослесничества.

«Мы рады, что каждый год в начале весны лесники Государственного лесного хозяйства вместе с учебными заведениями и общинами объединяются для очень красивой цели – обустроить новые дома для возвращающихся птиц. Мы организуем этот праздник во всех 26 региональных подразделениях Гослесничества. Это многолетняя традиция, и мы рады, что сегодня к празднику присоединились школы и организации со всей Литвы», – говорит Валдас Каубре, генеральный директор Государственного лесного предприятия.

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