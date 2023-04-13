Служба региональных новостей | 13.04.2023

Во вторник в Вильнюсе официально закончился отопительный сезон

Подачу тепла в жилые дома, административные здания и общеобразовательные учреждения Вильнюса приостановили в среду.

Новый Вильнюсский городской совет проведет свое первое заседание 26 апреля

На специальном торжественном заседании члены горсовета и мэр Вильнюса принесут присягу.

Вильнюсский дворец конгрессов, закрытый на реконструкцию в августе 2021 года, планируют открыть в январе следующего года

Однако это будет зависеть от дополнительного финансирования. Об этом говорит руководитель Литовского государственного симфонического оркестра Стасис Панчекаускас.

В Литве госучреждениям предложили соревноваться друг с другом в количестве шагов, которые проходят сотрудники по лестницам, для экономии электроэнергии

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Акцию «Лестница-2023» инициировал Минздрав совместно с компанией Turto bankas. Министр здравоохранения Арунас Дулькис отметил, что по физической активности литовские дети и подростки не отличаются от своих сверстников в Евросоюзе, но во взрослом возрасте уровень активности снижается. По его словам, это сказывается и на общем состоянии здоровья в стране. Поэтому важно поощрять жителей возвращаться к положительным привычкам.

На остановке возле Зеленого моста появился невиданный ранее мусорный контейнер золотого цвета с надписью «Деньги» (Pingai)

Для чего предназначен контейнер, выяснить не удалось. Эта информация пока не разглашается и городским самоуправлением. «Рекламная компания одной из действующих в Литве организаций была согласована с городским самоуправлением», – говорит специалист по связям со СМИ Вильнюсского городского самоуправления Габриэлюс Грубинскас.

По поводу своего дня рождения Neakivaizdinis Vilnius приглашает знатоков города на охоту за подарками

В субботу, 15 апреля, в 27 районах столицы будут спрятаны подарки. Для того, чтобы узнать точное место, где они находятся, надо будет расшифровать подсказку, а потом, в субботу, отправиться на указанное место – и забрать подарок. Подсказки можно будет найти в рубрике Neakivaizdinis Vilnius для дополнительного

изучения города Po paskaitų. Места, где будут спрятаны подарки

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