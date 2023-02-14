Служба региональных новостей | 14.02.2023

Полиции доверяют 86% жителей Клайпедского уезда

Данные опроса населения, проведенного в сентябре-ноябре 2022 года компанией по исследованию рынка и общественного мнения Spinter tyrimai, показывают, что доверие к полиции в Литве последовательно растет. 82% жителей страны выразили свое доверие полиции, в то время как в 2005 году этот показатель достигал лишь 48%. В то же время доверие жителей Клайпедского уезда к полиции опережает средний показатель по стране и составляет 86%.

В знак протеста против рекордно низких закупочных цен на сырое молоко фермеры организовали акцию по раздаче бесплатной молочной продукции

На этот раз акция прошла у здания Švyturio arena в Клайпеде. Напомним, два дня назад производители митинговали в столице. Из-за перепроизводства молока в Европе, потери китайского рынка и недобросовестной, как считают хозяйственники, политики торговцев и скупщиков, цена на производство молока стала ниже себестоимости. А это лишает скотоводов возможности работать и зарабатывать. На цистерне у здания Арены приклеена надпись – бесплатного молока (не)бывает.

Немецкая паромная компания TT-Line в конце апреля начнет регулярные рейсы между Клайпедой и шведским портом Карлсхамн

Исполнительный директор компании Ханнес Конзен говорит, что возможность расширить маршруты появилась после того, как на прошлой неделе был построен и запущен новый паром Peter Pan.

«После того, как компания представила второй паром концепции Green Ship, увеличились и ее мощности перевозки. Это позволило расширить маршрутную сеть, а также увеличить количество отправлений в другие порты», — сказал Конзен для пресс-релиза TT-Line.

Согласно пресс-релизу, паромы между Клайпедой и Карлсхамном будут курсировать до шести раз в неделю. В настоящее время паромы компании из Клайпеды ходят в Треллеборг в Швеции, а также в Росток и Травемюнде в Германии. Из Клайпеды в Карлсхамн также можно добраться на паромах клайпедской компании датского капитала DFDS Seaways. Они также регулярно ходят в германский Киль.

Клайпеда объявила о том, какие праздничные мероприятия пройдут в городе в День восстановления Литовского государства

16 февраля жителей и гостей города ожидают торжественное шествие, церемония поднятия Государственного флага Литвы, концерты, выставки и другие события. Вся подробная информация – на странице Клайпедского самоуправления klaipeda.lt.

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