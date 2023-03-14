Служба региональных новостей | 14.03.2023

Тендер на благоустройство места захоронения советских воинов

Клайпедское самоуправление объявляет тендер на идею упрощенного проекта переоборудования места захоронения советских воинов, погибших в годы Второй мировой войны, расположенного на улице С. Дауканто. В ходе тендера (конкурса) планируется выбрать лучшую идею проекта реконструкции места захоронения советских солдат. Планируется провести конфиденциальные переговоры о подготовке технического проекта, либо на основе идеи организовать дальнейшие разработки для реализации объекта тендера. Заказчик тендера на проект – администрация Клайпедского городского самоуправления.

Клайпедская университетская больница совершила очередной прорыв в хирургии

По мере того, как учреждение приближается к 900-й роботизированной операции, сделан новый шаг – началась роботизированная хирургия с помощью искусственного интеллекта. В среду в Клайпедской университетской больнице были проведены первые две такие операции для пациентов с колоректальным раком.

Во дворике Клайпедского университета открыли памятник Альфонсасу Жалису

Накануне во дворике Клайпедского университета открыли памятник Альфонсасу Жалису – многолетнему советскому руководителю Клайпеды, подписанту Акта независимости 11 марта. Жалис руководил Клайпедой больше 20 лет – с 1969 по 1990 год. В годы его «правления» были построены такие культовые для города объекты, как Парк скульптур, Морской музей, Музыкальный театр, а также отреставрированы Старый город и здание Королевского почтамта. Будучи последовательным коммунистом вплоть до возрождения независимости, он, как считают его современники, тем не менее, приложил немало усилий для «литуанизации советской Клайпеды» – бывшего немецкого Мемеля. Благодаря ему в городе появилось множество литовских акцентов.

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