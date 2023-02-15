Служба региональных новостей | 15.02.2023

В Висагинасе объявлен «Учитель 2022 года»

В минувший вторник в Висагинасе состоялась церемония награждения в номинации «Учитель года». Это мероприятие организует Висагинская служба помощи обучения. Ежегодно учебные заведения города выдвигают своих кандидатов, указывают их достижения в сфере образования и просвещения, заслуги перед учебным заведением и для города в целом за прошедший год.

«Учителем 2022 года» названа педагог гимназии «Атгимимо» Ирина Мережникова. Этого звания она удостоилась за успешное развитие предпринимательства и финансовой грамотности учеников, создание образовательного общества учеников гимназии и его успешную деятельность, а также за активное участие в проектной деятельности.

«Учитель года» в Висагинасе объявляется уже 8-й раз, но из-за пандемии церемония награждения давно не проводилась в такой торжественной обстановке. В этом году она проходила во дворце усадьбы Антазаве, расположенной в Зарасайском районе у озера Зальве.

Эта усадьба основана в конце XVIII века по инициативе графов немецкого происхождения Плятеров. Трехэтажный белый дворец усадьбы в стиле неоклассицизма был недавно обновлен. Сейчас в нем располагается общественный исторический музей, в котором экспонируются архивные и мемуарные материалы по истории Антазавского края, усадьбы, костела и прихода, собраны подробные материалы о графах Плятерах, их династии.

В здании дворца также часто проходят различные художественные выставки. Поэтому при случае обязательно стоит посетить это замечательное место.

Стартовал еще один виртуальный тур по Игналинской АЭС

Совсем недавно, две недели назад, мы рассказывали о том, что стартовал виртуальный проект «Атомный Висагинас», разработанный группой ученых Каунасского университета Витаутаса Великого. А в начале недели стартовал еще один виртуальный проект — тур по Игналинской атомной станции, который разработан по заказу ИАЭС и доступен на официальном сайте станции.

Виртуальный тур создан по принципу виртуальной реальности 360 градусов. Поэтому, даже не выходя из дома, можно побывать внутри станции. Можно заглянуть на блочный щит управления, в центральный зал, где расположен реактор, в зал бассейнов выдержки, в горячую камеру, а также побывать во множестве других мест.

В каком-то смысле тур напоминает интерактивную 3D-игру с очень реалистичной графикой. Однако этот тур понравится не только геймерам. Дело в том, что экскурсии сопровождаются рассказами виртуального гида, который ведет свой рассказ, обращаясь к зрителям с экрана монитора.

В пресс-релизе ИАЭС говорится следующее: «Каждый год Игналинскую АЭС посещает в среднем 6000 человек. Когда началась пандемия, мы столкнулись с проблемой приема посетителей, поэтому начали думать о новых, современных способах распространения информации об ИАЭС и о выполняемых там работах. Не секрет, что сегодня некоторых объектов уже не стало, а в будущем на месте Игналинской АЭС останутся только площадки с хранилищами. Созданный виртуальный тур – это не только новый опыт и возможность для всех, кто хочет почувствовать атомный пульс, не выходя из дома, но и хорошая возможность для всех нас сохранить атомную память и информацию об этом особом литовском объекте».

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