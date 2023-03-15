Служба региональных новостей | 15.03.2023

В воскресение, 19 марта, в Висагинасе состоится второй тур выборов

По результатам голосования первого тура, который состоялся 5 марта, в Висагинасе во второй тур выборов мэра вышли кандидат от партии «Союза крестьян и зеленых» Эрландас Галагуз, получивший поддержку 2594 висагинских избирателей, и кандидат от партии «Свобода и справедливость» Даля Штраупайте при поддержке 1967 избирателей.

Однако 9 марта Главная избирательная комиссия Литвы (VRK) на основании уточненного решения Паневежского окружного суда от 8 марта 2023 г. приняла решение исключить Д. Штраупайте из списка кандидатов. А 10 марта по решению VRK участниками второго тура стали кандидат от партии «Союза крестьян и зеленых» Эрландас Галагуз и кандидат от «Коалиции висагинцев. Движение либералов и Союза Отечества — Литовских христианских демократов» Евгений Шуклин, который был третьим в первом туре. Затем Даля Штраупайте обжаловала это решение в апелляционном суде. Суд жалобу удовлетворил, и уже вечером 13 марта Главная избирательная комиссия восстановила Д. Штраупайте в списках кандидатов во втором туре.

Во вторник уже началось предварительное голосование, которое продлится до четверга. Участок для предварительного голосования находится в Висагинасе по адресу ул. Парко 14, в здании самоуправления. Он открыт с 7:00 до 20:00 час.

Вместе с выборами в мэры 5 марта состоялись и выборы в местный совет. В Висагинасе — как, наверное, и во многих других городах Литвы — сейчас представители различных партий начали создавать объединения, которые в Совете новой каденции составят коалицию большинства. О своем объединении уже заявили представители коалиционного списка «Коалиция Висагинцев» (5 мандатов), списка «Свобода и справедливость» (5 мандатов) и представители от «Партия регионов Литвы» (3 мандата).

Висагинские детские сады готовятся сообща работать по проекту STEAM

Это название является аббревиатурой английских слов Наука (Science), Технология (Technology), Инженерия (Engeneering), Искусство (Art) и Математика (Mathematics).

Каждый детский сад выбрал свою специализацию. Так, например, детский сад Auksinis gaidelis отдал предпочтение искусству, детский сад Auksinis raktelis выбрал математику, Gintarėlis — науку, Kūlverstukas — инженерию, Ąžuoliukas — технологию.

В настоящее время в детских садах идет подготовка к этому проекту. Выбираются игровые и учебные пособия, которые будут способствовать развитию математического мышления у детей.

Проект называется «Укрепление сети дошкольных образовательных учреждений путем создания новых видов образовательной деятельности» и финансируется из средств Утянского региона. Его общая стоимость – 1,5 млн евро (из которых поддержка ЕС составляет 1 млн 275 тыс. евро). Старт проекта запланирован на 2023 год.

В рамках проекта STEAM планируется приобрести электроавтобус, который будет доставлять детей из одних детских садов в другие – ведь проект общий, а направление в каждом детском саду выбрано только одно. Поэтому дети поочередно будут посещать занятия во всех садах.

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