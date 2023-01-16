Служба региональных новостей

Служба региональных новостей | 16.01.2023

Автор RADIO•R
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В Литве на данный момент 27 000 свободных рабочих мест

Как показывает статистика Центробанка, это количество напоминает ситуацию 2008 года. По мнению экспертов, сейчас рычаги давления при поиске рабочего места — в руках у работника. Однако экономисты предупреждают, что в этом году безработица вырастет. По данным Департамента статистики за 3-й квартал 2022 г., больше всего работников не хватает в сфере публичного администрирования и обороны, обязательного социального страхования, а также в сфере информации и связи. Кроме того, ищут работников и в сфере транспорта, логистики, поставок электричества, газа и пара, а также установки систем кондиционирования.

Паневежис станет еще одним городом в стране с системой электронного билета

Городское самоуправление совместно с общественным предприятием Panevėžio keleivinis transportаs подписали договор о государственных закупках на приобретение, установку и ввод в эксплуатацию основных аппаратных средств, программного обеспечения и оборудования, необходимых для функционирования системы электронного билета.

Минфин поддерживает легализацию производства и торговли самогона

Министерство сельского хозяйства поддерживает предложение легализовать производство и потребление домашнего самогона и других традиционных алкогольных напитков крепостью ниже 65 градусов, но предлагает предусмотреть перед этим механизмы контроля и обеспечения качества.

28 января приглашаем вас принять участие в Кубке Вильнюсского округа по мини-футболу среди мужчин

Соревнования пройдут в Неменчинской гимназии Гедиминаса и Неменчинской гимназии имени Константина Парчевского. Регистрация на конкурс проводится до 26 января. Количество команд ограничено, поэтому рекомендуется поторопиться, так как приоритет будет отдан тем, кто зарегистрируется первым. Регистрация по эл. почте [email protected] или на сайте Вильнюсского районного самоуправления.

Служба региональных новостей | 16.01.2023

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