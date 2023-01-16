Служба региональных новостей | 16.01.2023

В Литве на данный момент 27 000 свободных рабочих мест

Как показывает статистика Центробанка, это количество напоминает ситуацию 2008 года. По мнению экспертов, сейчас рычаги давления при поиске рабочего места — в руках у работника. Однако экономисты предупреждают, что в этом году безработица вырастет. По данным Департамента статистики за 3-й квартал 2022 г., больше всего работников не хватает в сфере публичного администрирования и обороны, обязательного социального страхования, а также в сфере информации и связи. Кроме того, ищут работников и в сфере транспорта, логистики, поставок электричества, газа и пара, а также установки систем кондиционирования.

Паневежис станет еще одним городом в стране с системой электронного билета

Городское самоуправление совместно с общественным предприятием Panevėžio keleivinis transportаs подписали договор о государственных закупках на приобретение, установку и ввод в эксплуатацию основных аппаратных средств, программного обеспечения и оборудования, необходимых для функционирования системы электронного билета. Минфин поддерживает легализацию производства и торговли самогона

Министерство сельского хозяйства поддерживает предложение легализовать производство и потребление домашнего самогона и других традиционных алкогольных напитков крепостью ниже 65 градусов, но предлагает предусмотреть перед этим механизмы контроля и обеспечения качества. 28 января приглашаем вас принять участие в Кубке Вильнюсского округа по мини-футболу среди мужчин