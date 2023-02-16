Служба региональных новостей | 16.02.2023

В столице состоялась официальная церемония открытия нового современного бассейна в столичном районе Лаздинай

Многофункциональный комплекс разделен на различные функциональные зоны: два современных бассейна, зона фитнеса, зона функциональных тренировок и единственное место в странах Балтии с инфраструктурой такого уровня для наземного дайвинга.

Существует также открытая гидромассажная ванна для посетителей бассейна для ныряния. Для посетителей доступна парковка на более чем 90 мест, адаптированная для людей с индивидуальными потребностями.

В многофункциональном комплексе «Лаздинай» расположились два бассейна — 50-метровый бассейн олимпийского размера и 25-метровый бассейн для ныряния и прыжков в воду. В бассейнах установлена система подъемного дна. Кроме того, установлена специальная система искусственного интеллекта, которая дает сигнал, если на дно опускается объект и несколько секунд не двигается.

Рядом с большим бассейном оборудованы трибуны на 1 000 мест, около небольшого бассейна — трибуна на 200 мест. В новом комплексе есть зона тренажеров, душевая зона, сухой бассейн, кафе, раздевалки и административные зоны. Комплекс начнет свою деятельность пока без спа-зоны и кафе.

Стоимость одноразового билета, который позволяет пользоваться бассейном с 10 до 16 часов, 9 евро. Стоимость одноразового билета на весь день — 15 евро для одного человека. Месячный билет в зависимости от плана будет стоить 41-79 евро. Более подробная информация

Один из пользователей платформы LEGO ideas решил довольно оригинально отметить 700-летие Вильнюса

Он хочет добиться того, чтобы башня замка Гедиминаса стала конструктором LEGO. Предложенная идея требует поддержки почти 10 000 пользователей. Если этот порог будет достигнут, идея перейдет в стадию рассмотрения.

На этом этапе ее начнет изучать «Совет LEGO», состоящий из дизайнеров, менеджеров по продукции и других членов команды. Будут созданы модели башни замка Гедиминаса, чтобы определить, соответствует ли их концепция стандартам продукции LEGO. К ним относятся такие факторы, как игровой потенциал, безопасность и совместимость с брендом LEGO. Такой процесс проходит каждый потенциальный продукт LEGO.

На данный момент идея набрала чуть более 2400 сторонников, на голосование дается около 200 дней. Ссылка на идею

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс поделился на своей странице в Facebook видеороликом, представляющим новый парк

Этот парк в настоящее время достраивается и скоро будет открыт для жителей Вильнюса.

«Почти неизвестное место в самом центре Вильнюса… Оно стало парком, озером, местом встречи и игровой площадкой. Пока он еще не назван, мы думаем дать ему романтическое название «Парк дождя» — если вы не предложите лучшего. Место расположения — от улицы Miglos в Жверинасе, вверх по направлению к Шешкине», — пишет мэр.

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