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Служба региональных новостей | 16.03.2023

Автор RADIO•R
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Вильнюс снова привлек к себе большое внимание на выставке недвижимости MIPIM

На крупнейшей в мире выставке недвижимости в Каннах мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс получил от имени столицы 10 наград в категории средних городов. В нескольких категориях Вильнюс выступил даже лучше, чем в прошлом году. Например, в категории экономического потенциала город поднялся с 3-го места на 2-е, благоприятной для бизнеса среды – с 6-го на 3-е, в сфере привлечения человеческого капитала – с 3-го на 2-е, а в категории стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций остался на 2-м месте. В общей категории средних городов будущего Вильнюс занял второе место, после Цюриха.

Выпускники смогли проверить свои знания, сдав пробный госэкзамен по математике

К участию в пробном государственном экзамене на аттестат зрелости по математике были приглашены 16 520 выпускников.

По словам министра образования Юргиты Шюгждинене, планируется ужесточить посещение детьми школы

Министр сказала, что будет установлено количество уроков, которые могут быть оправданы записками родителей. Также ведутся переговоры с Министерством здравоохранения о том, как школа могла бы получить информацию о причинах пропуска ребенком уроков, не нарушая при этом защиту данных.

Этой весной автомобили Google Street View снова появятся на дорогах Литвы

В ближайшие месяцы они посетят многие города и дороги по всей стране — от Вильнюса, Каунаса и Клайпеды до Плунге, Зарасай и Тельшяй. Главная цель повторной поездки — обновить изображения городов, дорог и автомагистралей Литвы на картографической платформе Google Maps.

Начинается традиционный международный кинофестиваль Kinopavasaris

С четверга, 16 марта, в течение 10 дней фестиваль будет проходить в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй и Паневежисе. Как обычно, зрители смогут выбирать картины из целого ряда программ «Киновесны» – в том числе, из конкурсной программы. Можно также будет познакомиться с работами актеров, панорамами самых ярких работ прошлого года, программами для маленьких зрителей, премьерами литовских фильмов. Помимо этого, «Киновесна» — это не только фестивальный показ фильмов, но и возможность встретиться с создателями фильмов и принять участие в дискуссиях.

Служба региональных новостей | 16.03.2023

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