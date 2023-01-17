Служба региональных новостей | 17.01.2023

Мероприятия по случаю столетия присоединения Клайпеды к Литве

Торжественная церемония почтения павших в боях за присоединение Клайпеды состоялась в воскресенье, 15 января, в Парке скульптур. Для этого власти специально (временно) открыли доступ в парк, который сейчас находится на реконструкции. С важной датой клайпедчан и всех жителей Литвы поздравил президент Гитанас Науседа.

Началась реконструкция улицы Liepojos – одной из важнейших артерий Клайпеды

В северной части города начался капитальный ремонт пешеходной части ул. Liepojos. В роли генподрядчика выступает фирма Kavesta. Стоимость проекта составляет около 950 тыс. евро. Согласно договору с самоуправлением, работы должны завершиться не позднее мая следующего года.

На этой улице расположено несколько значимых для всего региона объектов. В частности, больничный городок, Летняя эстрада. В микрорайоне, примыкающем к улице, находится и Международный университет LCC.

Клайпеда увеличит стипендии студентам-первокурсникам, изучающим технические специальности

Студенты первого курса, обучающиеся в Клайпеде, будут получать более высокие стипендии, сообщил мэр Витаутас Грубляускас.

Клайпедское городское самоуправление увеличит до 150 евро в месяц (это на 50 евро больше, чем ранее) стипендии для студентов первого курса, которые решили изучать информационные технологии, инженерное дело и другие научно-технические дисциплины в местных вузах.

В этом году стипендии получат 30 студентов.

Клайпеда столкнулась с проблемой переполненных школ

Об этом недавно в интервью газете Vakarų ekspresas сказала руководитель местного отдела просвещения Лайма Прижгинтене. По ее словам, сегодня это самый большой вызов для сферы образования на локальном уровне. Проблему, говорит Лайма Прижгинтене, можно решить за счет появления двух новых школ. Одна из них сейчас строится в северной части города. Предполагается, что строительство завершится в сентябре этого года. Стоимость проекта – около 16,7 млн евро. Договор о подрядных работах был подписан самоуправлением с компанией Versina еще в 2019 году.

Денис Кишиневский

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

RADIO•R | TTS ВИСАГИНАС | ЛИТВА ЗА НЕДЕЛЮ | НОВАЯ КЛАЙПЕДА.НОВОСТИ