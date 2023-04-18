Служба региональных новостей | 18.04.2023

В Литве установлен новый рекорд – издана самая маленькая книга

Это сборник стихов Lūžis. Размер 68-страничной книги составляет всего 7 мм. Всего будет выпущено 77 таких крошечных книг. Самая маленькая книга – это подарок к 770-летию Паланги.

19 апреля Литовский морской музей откроет свой 44-й сезон

Ожидается, что главной достопримечательностью сезона станет новый Центр реабилитации животных Балтийского моря, где под присмотром заботливых сотрудников музея проходят лечение 16 детенышей балтийского серого тюленя, спасенных в этом году на берегу моря.

Центр реабилитации животных Балтийского моря выполняет двойную функцию. Здесь не только лечат тюленей и других морских животных, но и проводят обучение при помощи познавательной выставки «Я меняюсь – море меняется». Посетители смогут увидеть тюленят, которых уже перевели в открытые бассейны, а также посмотреть на проходящего лечение тюленя через стену из оргстекла.

Каршеринговая компания Spark стартует в Каунасе с сотней электромобилей

До сих пор услуга каршеринга электромобилей была доступна только в столице.

В Каунас были доставлены 100 автомобилей Spark , половина из которых – Volkswagen e – Up

Пользователи услуги смогут путешествовать между городами и оставлять свои автомобили в любом удобном для них месте.

Друскининкай стал первым городом Литвы, в котором весь общественный транспорт стал электрическим

Также сообщают, что в ближайшее время заменят и систему электронных билетов. При покупке билетов можно будет расплачиваться банковскими картами.

Жителей Литвы приглашают подключиться к инициативе River Cleanup Lietuva

Акция будет проходить с 17 по 21 апреля. Основное внимание будет уделяться очистке рек от автомобильных покрышек.

SpaceX запустила в космос еще два спутника литовского производства

Два спутника, созданных компанией Kongsberg NanoAvionics, стартовали с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии в рамках миссии SpaceX Transporter 7. Они запущены на высоту 500 км. Один из спутников предназначен для Управления электроэнергетики и водоснабжения Дубая (DEWA) и будет обслуживать крупнейший в мире парк солнечных батарей.

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