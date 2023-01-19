Служба региональных новостей | 19.01.2023

На следующей неделе Вильнюс будет отмечать свой 700-летний юбилей

Жители и гости столицы смогут насладиться не только обилием фестивалей, концертов и выставок, но и новыми гастрономическими впечатлениями.

Почти 20 столичных ресторанов и кафе приготовили эксклюзивные предложения и индивидуально интерпретированные вильнюсские блюда, которые перенесут вас еще во времена князей.

Сужение улиц в столице является правильным и необходимым решением

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс продолжает придерживаться позиции, что сужение улиц в столице в последние годы является правильным и необходимым решением. По его словам, в городе есть улицы, на которых видны «бессмысленные участки».

Платформа виртуальных уроков

В Вильнюсе создали платформу открытых уроков, которая превратит столицу в большую школу. Цель официально представленного проекта «Вильнюс – это школа» – не менее 10% уроков перенести в городские пространства.

С этой идеей Вильнюс обошел 600 городов мира и выиграл в прошлом году миллион долларов в конкурсе мэров фонда Bloomberg Philanthropies.

Проект vilniusyramokykla.lt будет работать как Airbnb или Netflix, только будет посвящен урокам – каждый педагог сможет создать и загрузить на платформу свой собственный урок или выбрать из уже предложенных уроков в разных пространствах города.

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