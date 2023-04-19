Служба региональных новостей | 19.04.2023

Во вторник состоялось первое заседание Висагинского совета новой каденции

В заседании участвовали 24 члена Висагинского совета из 25. Это 9-я каденция совета, которая продлится до апреля 2027 года. Во второй части заседания Висагинского совета нужно было избрать и назначить на должность временно исполняющего обязанности мэра Висагинаса. На голосование были представлены две кандидатуры – Виргиниюса Андрюса Букаускаса и Евгения Шуклина. И за Букаускаса, и за Шуклина при первом голосовании было отдано по 12 голосов, а в целом вопрос о выборе врио мэра ставился на голосование 5 раз! Это, безусловно, – рекорд голосования по одному и тому же вопросу в течение одного заседания. Первое заседание Висагинского совета нового состава длилось 7 часов. Врио мэра пока нет.

С 14 по 15 апреля в Риге проходил международный турнир по прыжкам на батуте

Команда висагинского Центра спорта и рекреации приняла участие в соревнованиях. 11 юных спортсменов команды выступали в индивидуальных и синхронных прыжках в нескольких возрастных группах. В индивидуальных прыжках золотые медали завоевали Александр Ташкин, Семен Сутягин и Алексей Свитко. Денис Барков занял второе место, а Еремей Харитонов на пьедестале почета был третьим. В синхронных прыжках первое место досталось Алексею Свитко и Денису Баркову, а пара Еремей Харитонов и Семен Сутягин стали вторыми. Это отличные результаты, учитывая международный статус турнира и количество участников.

Желтые нарциссы расцвели на аллее Лайсвес в Каунасе. А в Клайпеде скоро откроется новое пространство для отдыха – Парк Сакур

Осталось лишь завершить отделочные работы. А во всей своей красе парк предстанет перед горожанами, когда растения в нем зазеленеют и зацветут. Парк оформлен в стиле японских садов, поэтому в нем используются характерные для японского сада элементы: камни, вода, вечнозеленые растения. Главным акцентом парка станет водоем с островком и деревом бонсай.

Кстати, в столице уже зацвели сакуры у Белого моста. Как минимум до конца недели у всех остается возможность насладиться красотой природы.

«Почта Литвы» объявляет публичный аукцион

На него будут выставлены автомобили, больше не используемые в деятельности компании. Аукцион начнется 20 апреля в 11 час. и будет проходить до 11 час. 24 апреля. Автомобили будут продаваться на интернет-аукционе: www.evgauto.lt Список автомобилей и более подробная информация.

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