Служба региональных новостей | 20.02.2023

Мошенники выходят на улицу
Полиция предупреждает и просит звонить по телефону 112, если вы видите подозрительных людей.
Группа смугловатых женщин и несколько мужчин были замечены на различных улицах и парковках города возле торговых центров. Однако они работали по одному.
Предположительно румыны могли придумывать самые разные истории: у них закончился бензин в машине, им нечего есть или они украинцы, бегущие от войны и ищущие работу.
Мошенники выбирали жертв среднего или пожилого возраста и избегали молодых людей. Слухи о мошенниках вскоре распространились среди жителей.
Тогда сами жители стали предупреждать друг друга в различных соцсетях и сообщения об этом дошли до редакции Rinkos aikštės. Кстати, по словам горожан, они ходили по квартирам, выдавая себя за украинцев, бегущих от войны и ищущих работу. Кроме того, мошенники использовали, возможно, поддельные украинские паспорта.
Они также просили пожертвования на различные благотворительные цели, держа в руках коробки с пожертвованными деньгами. Сотрудники полиции предупреждают и просят звонить по телефону 112, если вы увидите людей, выдающих себя за украинцев и просящих о помощи.
По словам сотрудников полиции, здоровые люди из третьих стран часто выдают себя за украинцев, инвалидов или благотворителей, ищущих работу или помощь. Это просто мошенники. Если вы встретите «беженцев», «глухих людей», просящих «помощи», не давайте им денег, а сделайте фото или видео и поделитесь информацией с сотрудниками полиции или организациями глухих. Также сообщайте о людях, называющих себя украинцами, в полицию по телефону 112.
Порт Швентойи: какую судьбу пророчат?
В 2018 году порт Швентойи был передан Клайпедским государственным управлением морскими портами Палангскому самоуправлению. Прошлым летом в порту была установлена инфраструктура, необходимая рыбакам. Сейчас идет второй этап, в ходе которого благоустраивается набережная, строится причал и реконструируется улица Приеплаукос, ведущая к порту. По словам мэра Паланги Шарунаса Вайткуса, в период 2023-2027 годов будут построены причалы и набережные.
«Это самый важный этап. У южного причала будут пешеходные дорожки со скамейками и приятное место для проведения времени после наступления темноты: мы запланировали освещение территории», – сказал Ш.Вайткус. По словам мэра, технический проект реконструкции пирсов будет обновлен.
Есть надежда, что новые технологические решения помогут вдвое снизить стоимость работ по реконструкции. Параллельно начнется реконструкция набережных. «Строительство причалов и набережных Швентойского порта позволит ему принимать небольшие суда и яхты, улучшит имидж морского государства Литвы и стимулирует экономический рост курорта.
Новые возможности откроются не только для прибрежных рыбаков и морского туризма, но и для представителей морского спорта – возможность безопасно плавать и тренироваться в море приведет к увеличению числа детей, молодежи и взрослых, занимающихся спортом, а также разнообразия видов спорта», – пояснил мэр курорта.
Гавань Швентойи: строится место для рыбаков, изыскивается финансирование для пирсов
Есть надежда, что пирсы в гавани порта Швентойи помогут задержать песок, который можно будет использовать для пополнения разрушающихся пляжей в Паланге. Моряки неоднократно подчеркивали, что порт в Швентойи привлек бы любителей яхтинга в Литву. Вайткус также поделился визуализацией того, как будет выглядеть порт Швентойи: не только место для швартовки яхт, но и рестораны, магазины, дома отдыха и пешеходные дорожки.
Два новых вида ос обнаружены учеными на Куршской косе
Шесть энтомологов из Центра экологических исследований Института экологии участвовали в исследовании на Курьинской косе прошлым летом. Результаты только недавно стали достоянием общественности. По словам Эдуардаса Будриса, научного сотрудника Центра, целью исследования было составить список пчел, обитающих на Куршской песчаной дюне, собрать информацию об их характеристиках и дать соответствующие рекомендации.
По словам Э. Будриса, за летний сезон исследования на Куршском побережье было обнаружено 33 вида пчел.
По его словам, в стране насчитывается до 600 видов пчел и ос, из которых около четверти можно встретить на Куршской косе, поэтому здесь еще много возможностей для исследований.
Будрис также сообщил, что в ходе исследования было обнаружено 16 видов ос, два из которых были найдены в Литве впервые.
Ученый предположил, что «был обнаружен новый литовский вид ос (tachysphex fulvitarsis), который, возможно, заслуживает включения в Красную книгу».
Были обнаружены такие редкие виды, как красная оса и белая оса. На Куршской косе также была обнаружена оса (Nosyma nosyma), которая уже занесена в Красную книгу.
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