Служба региональных новостей | 20.02.2023

В минувшие выходные снова появились сообщения о разных приезжих людях, говорящих на неправильном русском и английском языках во дворах жилых домов города, на парковках супермаркетов или просто на улицах, которые пытаются вымогать деньги у доверчивых людей, придумывая всевозможные диковинные истории.

Полиция предупреждает и просит звонить по телефону 112, если вы видите подозрительных людей.

Группа смугловатых женщин и несколько мужчин были замечены на различных улицах и парковках города возле торговых центров. Однако они работали по одному.

Предположительно румыны могли придумывать самые разные истории: у них закончился бензин в машине, им нечего есть или они украинцы, бегущие от войны и ищущие работу.

Мошенники выбирали жертв среднего или пожилого возраста и избегали молодых людей. Слухи о мошенниках вскоре распространились среди жителей.

Тогда сами жители стали предупреждать друг друга в различных соцсетях и сообщения об этом дошли до редакции Rinkos aikštės. Кстати, по словам горожан, они ходили по квартирам, выдавая себя за украинцев, бегущих от войны и ищущих работу. Кроме того, мошенники использовали, возможно, поддельные украинские паспорта.

Они также просили пожертвования на различные благотворительные цели, держа в руках коробки с пожертвованными деньгами. Сотрудники полиции предупреждают и просят звонить по телефону 112, если вы увидите людей, выдающих себя за украинцев и просящих о помощи.

По словам сотрудников полиции, здоровые люди из третьих стран часто выдают себя за украинцев, инвалидов или благотворителей, ищущих работу или помощь. Это просто мошенники. Если вы встретите «беженцев», «глухих людей», просящих «помощи», не давайте им денег, а сделайте фото или видео и поделитесь информацией с сотрудниками полиции или организациями глухих. Также сообщайте о людях, называющих себя украинцами, в полицию по телефону 112.

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