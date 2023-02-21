Служба региональных новостей | 21.02.2023

Продолжится строительство морского порта Швянтойи

Порт Швянтойи был официально передан самоуправлению Паланги еще в сентябре 2018 года. Через год Министерство сельского хозяйства выделило из фондов Европейского союза 1,7 млн евро на создание в порту Швянтойи рыболовной инфраструктуры. Началась подготовка к работам по обновлению порта. На днях было объявлено, что строительство морского порта Швянтойи в 2023-2027 годах продолжится: будут установлены молы и причалы.

В Клайпеде торжественно распахнула двери новая детская поликлиника

Современное здание было построено в течение нескольких лет. Оно примыкает к Клайпедской детской больнице. В нем – 28 кабинетов. Это в два раза больше, чем в старом корпусе на ул. Каросо.

Издание Financial Times включило 4 литовских города в список лучших инвестиционных направлений в Европе с наибольшим потенциалом

В категории средних европейских городов Вильнюс занял 2-е место. Среди малых городов с наибольшим потенциалом привлечения прямых иностранных инвестиций Каунас занял 7-е место, а Клайпеда — 9-е. Паневежис находится на 4-м месте среди самых маленьких городов.

Паланга – один из старейших городов Литвы – в этом году торжественно отметит свое 770-летие

На курорте в течение года будут проходить различные культурно-спортивные мероприятия, мероприятия под открытым небом, конкурсы, концерты и многое другое. Паланга впервые упоминается в письменных источниках 5 апреля 1253 года.

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