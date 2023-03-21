Служба региональных новостей | 21.03.2023

В Клайпеде новый мэр – Арвидас Вайткус

Победа во втором туре выборов мэров в Клайпеде досталась независимому кандидату от избирательного комитета «Верны Клайпеде!» Арвидасу Вайткусу, до недавнего времени — лидеру оппозиции. Он одержал уверенную победу, обогнав своего конкурента консерватора Аудрюса Пятрошюса с результатом более чем 60%. По завершении выборов уходящий мэр Витаутас Грубляускас прибыл в штаб Арвидаса Вайткуса и поздравил своего преемника. Таким образом, в Клайпеде теперь новый мэр и начало новой эпохи в жизни города. Напомним, предыдущий мэр руководил городом 12 лет.

Новую паромную переправу и местечко Алкснине на Куршской косе (въезд в Нерингу) свяжет новая велодорожка

Клайпедское самоуправление, Государственное лесничество и Государственная служба охраняемых территорий планируют подписать трехстороннее соглашение о реализации проекта технических работ по строительству пешеходной и велосипедной дорожки от Новой переправы в Смильтине до объекта культурного наследия – Алкснинского оборонного комплекса. Проект соглашения уже представлен клайпедским политикам для обсуждения.

В Клайпеде идет подготовка к запуску электроавтобусов-катамаранов

Они будут курсировать по реке Данге с мая по октябрь. А в оставшееся до запуска электроавтобусов время будет проводиться строительство пешеходных дорожек, площадок и понтонных причалов.

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