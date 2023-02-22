Служба региональных новостей | 22.02.2023

В минувшие выходные в Висагинасе прошел 26-й турнир на кубок города по греко-римской борьбе среди юниоров

Соревнования были организованы Висагинским самоуправлением, спортивным клубом «Спарта» и Висагинским центром греко-римской борьбы. В турнире приняли участие юные борцы из Литвы, Латвии, Эстонии и Украины, в общей сложности — 152 спортсмена и 14 команд.

Турнир длился семь часов, и все это время на борцовском ковре кипели нешуточные страсти. Кто-то ликовал, одержав победу, а кто-то тяжело переживал свое поражение. Не обошлось и без помощи медиков.

Висагинские спортсмены, воспитанники Центра греко-римской борьбы, показали хорошие результаты. Они завоевали четыре золотых, три серебряных и шесть бронзовых медалей.

В своих весовых категориях лучшими были Лукас Жукаускас, Роман Крот, Платон Шполянский и Михаил Лапушкин. Вторые места заняли Томас Игнатьевас, Данило Годлевский и Георгий Лапушкин, третьи — Андрей Лашев, Андрей Иванов, Артем Наговицын, Михаил Черниченко, Никита Бровко и Владислав Девинчюков.

В субботу в Висагинас со всей Литвы съедутся любители дальних пешеходных прогулок

25 февраля в нашем городе состоится уникальное событие — массовые пешеходные экскурсии, которые организует вильнюсская организация TrenkTuras. Участники смогут совершить в окрестностях Висагинаса путешествия длиной 13, 21 и 31 км. Планируется, что в Висагинас приедут люди из разных уголков Литвы, так что гостей будет много!

Это масштабное мероприятие пройдет в Висагинасе уже второй раз. Впервые оно состоялось в сентябре 2021 года, и в нем приняло участие несколько тысяч человек из Литвы и даже из соседней Латвии.

Организаторы планируют, что в этом году вырастет не только число путешественников, но и количество автомобилей, на которых приедут участники. Так что все свободные парковочные места в ближайшую субботу будут заняты гостями.

Однако Висагинас всегда рад принимать гостей, и в эту субботу ждет всех желающих принять участие в экскурсиях. Зарегистрироваться можно на сайте организаторов trenkturas.lt



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