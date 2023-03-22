Служба региональных новостей | 22.03.2023

В Висагинасе состоялся второй тур выборов мэра

В минувшее воскресение в 34 самоуправлениях Литвы прошел второй тур выборов. Он состоялся в Игналинском, Зарасайском и Висагинском самоуправлениях. По результатам выборов Игналинское и Зарасайское самоуправления возглавят новые мэры.

В Игналинском самоуправлении с перевесом в 2% голосов победу одержал представитель партии Крестьян и зеленых Лаймутис Рагайшис, который сменит действующего сейчас представителя социал-демократов Юстаса Расикаса.

В Зарасайском самоуправлениии с разницей в 9% победу одержала представительница Движения либералов Ниеле Гоубене, которая сменит представителя партии Социал-демократов, действующего мэра Николаюса Гусеваса.

В Висагинасе пост главы самоуправления сохранится за действующим мэром, представителем партии Крестьян и зеленых Эрландасом Галагузом. Во втором туре выборов он набрал на 6% больше голосов, чем его оппонент, кандидат от партии Свобода и справедливость Даля Штраупайте.

Однако уже в понедельник Даля Штраупайте, экс-мэр Висагинаса двух каденций, обжаловала результаты выборов. Она заявила, что намерена добиваться отмены результатов голосования и повторного проведения второго тура.

Висагинские детские сады готовятся совместно работать по проекту STEAM

Название проекта является аббревиатурой английских названий Наука (Science), Технология (Technology), Инженерия (Engeneering), Искусство (Art) и Математика (Mathematics).

Каждый детский сад выбрал свою специализацию. Так, например, детский сад Auksinis gaidelis отдал предпочтение искусству, детский сад Auksinis raktelis выбрал математику, Gintarėlis — науку, Kūlverstukas — инженерию, Ąžuoliukas — технологию.

Проект называется «Укрепление сети дошкольных образовательных учреждений путем создания новых видов образовательной деятельности» и финансируется из средств Утянского региона. Его общая стоимость – 1,5 млн евро (из которых поддержка ЕС составляет 1 млн 275 тыс. евро). Старт проекта запланирован на 2023 год.

В рамках проекта STEAM планируется приобрести электроавтобус, который будет доставлять детей из одних детских садов в другие – ведь проект общий, а направление в каждом детском саду выбрано только одно. Поэтому дети поочередно будут посещать занятия во всех садах.

В настоящее время в детских садах идет подготовка к этому проекту: выбираются игровые и учебные пособия, которые будут способствовать развитию математического мышления у детей.



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