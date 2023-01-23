Служба региональных новостей | 23.01.2023

Загрязнение реки Нямунас в Каунасе

В воскресенье в реке Нямунас в районе Каунаса появились пятна загрязняющих веществ. Службы экологов работали весь день, но масштаб загрязнения большой, поэтому работы продолжились и в понедельник.

Загрязняющие вещества были обнаружены на мосту Чюрлениса и ниже по течению. Рената Суровец, пресс-секретарь Департамента охраны окружающей среды, сообщила kauno.diena.lt, что сообщения о загрязнении Нямунаса поступили в воскресенье утром.

«Эта проблемная зона была известна и раньше, но в этот раз работы продлятся до завтра, так как количество загрязнений выше, чем раньше», – сказала она. — Из-за того, что вода то поднимается, то опускается, она «выплеснула» больше нефтепродуктов».

Пожарные, экологи и специалисты из компании Kauno švaros начали работу в воскресенье в 10 часов утра и работали до ночи. Как сообщалось ранее, деятельность предприятия по производству железнодорожных шпал в Каунасе в прошлом привела к загрязнению нефтепродуктами прилегающих территорий на проспекте А. Юозапавичюса и набережной Нямунаса.

Сообщение о взрывном устройстве в аэропорту

Представители полиции подтвердили, что сообщение поступило от сотрудника аэропорта в понедельник примерно в 8:45 утра. Стало известно, что по электронной почте получено сообщение о том, что в аэропорту заложена взрывчатка. На место происшествия были направлены все службы, в том числе кинологи и сотрудники «Араса».

Тадас Василяускас, пресс-секретарь «Литовских аэропортов», подтвердил новостному порталу tv3.lt, что сегодня была получена первоначальная информация о возможном взрывном устройстве в аэропорту:

«В информации не был указан конкретный аэропорт Вильнюса, Каунаса или Паланги. Специалисты по авиационной безопасности «Литовских аэропортов» немедленно проинформировали о возможной угрозе все специальные службы в соответствующих регионах. Специальные службы провели оценку угрозы во всех аэропортах. Была проведена тщательная проверка пассажирских терминалов, и пассажиры были временно эвакуированы из залов ожидания. В настоящее время пассажирам разрешено вернуться в залы ожидания в терминалах Вильнюсского аэропорта. Специальные службы все еще проверяют зоны в аэропортах Каунаса и Паланги. Полеты и другие операции ни в одном аэропорту не были приостановлены».

Скоро открытие питомника для зубров

Строительство питомника для зубров в Дзукийском национальном парке завершится совсем скоро. Уже готовы вольеры для зубров и смотровая площадка, с которой посетители смогут наблюдать за этими редкими животными. В новых вольерах созданы прекрасные условия для животных: есть кормушки, поилки, солевые лизуны и солнцезащитные тенты. Тем не менее, первые посетители зубровника ожидаются не раньше весны.

Проект был создан для решения вопросов защиты и управления популяцией зубров, обитающих на непригодной для жизни территории (Кедайняй, Паневежисский муниципалитет). В последние годы численность зубров в этих районах быстро увеличилась. Зубры здесь обитают в районах интенсивного сельского хозяйства и зависят от сельскохозяйственных культур.

В центральной Литве у зубров нет возможности скрещиваться с популяциями в соседних странах. Плотная сеть дорог удерживает стадо зубров в изолированной зоне, снижая их генетическое разнообразие. Если бы хотя бы часть литовских зубров жила в южной Литве, условия были бы более благоприятными для слияния стада зубров с популяциями зубров из других стран.

Для решения этих проблем и было запланировано строительство в Дзукийском национальном парке нового зубровника. Тут планируется проводить мониторинг и исследования популяции зубров, а также (после адаптации) выпускать часть этих животных в дикую природу. Напомним, что зубры являются охраняемым видом, занесенным в Красную книгу.

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