Служба региональных новостей | 23.02.2023

Кандидат в мэры Вильнюса Артурас Зуокас предлагает столице новый вид транспорта — воздушные гондолы

«Мы реалисты, мы видим, что делает Франция, Париж планирует четыре такие «воздушные гондолы». В этом случае одна только гондола вмещает 25 пассажиров, может перевозить 1200 пассажиров в час. Первая остановка будет там, где находится новый центр притяжения — Национальный стадион. Из центра спускаетесь на проспект Конституциес, вторая остановка – площадь Европы. Проект достаточно дешевый, не требует дополнительной земли, реализуется относительно быстро, имеет большую пассажировместимость плюс туристическую привлекательность. Так мы соединим Шешкине и новый центр города очень простым и быстрым способом. Я гарантирую, что в течение моего будущего срока мы это попробуем сделать», — заверил Артурас Зуокас.

Главизбирком сообщил о местах, где можно будет проголосовать заранее

В Вильнюсе проголосовать заранее можно будет в четырех местах: в здании Вильнюсского городского самоуправления (пр. Konstitucijos, 3), в Центре здоровья и спорта Вильнюсского университета (ал. Saulėtekio, 26), на площади Сахарова у Дома Печати и на площади Лукишкес в центре города.

В пятницу, 24 февраля, в Вильнюсе пройдут акции и мероприятия в поддержку Украины и украинцев

Эти мероприятия будут объединены общим девизом — Tegu Laisvė šviečia. Tegu Laisvė skambą («Пусть свобода сияет. Пусть свобода звучит»). По этому поводу синим и желтым будут подсвечены Вильнюсские мосты и Гора трех крестов. Мероприятия в поддержку Украины будут проходить практически весь день на разных площадках и пространствах Вильнюса. Венчает цикл мероприятий бесплатный концерт, на котором будет проводиться сбор пожертвований. В течение всего дня государственный канал LRT будет вести прямые трансляции мероприятий. Следует учитывать, что в пятницу во время мероприятий будет ограничено движение транспорта.

23-26 февраля в LITEXPO проводится 23-я Вильнюсская книжная ярмарка

В четверг состоится День друзей. Выставку смогут бесплатно посетить библиотекари, у которых есть соответствующие удостоверения. В пятницу пройдет День впечатлений, в субботу — День встреч, в воскресенье — День семьи.

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