Служба региональных новостей | 23.03.2023

Прошел второй тур выборов мэров

В Вильнюсе во втором туре выборов победил Валдас Бенкунскас, он обошел Артураса Зуокаса, набрав 52% голосов. Избранный мэр Вильнюса консерватор Валдас Бенкунскас на этой неделе встретился с социал-демократами и продолжает коалиционные переговоры с Партией свободы (Laisvės partija).

«Мы уже начали переговоры с Партией свободы о курируемых областях, а также начали работу над совместной программой работы коалиции», — сказал Бенкунскас в комментарии BNS.

Социал-демократы еще не приняли решения о своем участии в коалиции.

Восьмиклассники улучшили свои показатели по математике, по сравнению с прошлым годом, а навыки чтения остались на прежнем уровне

При этом навыки чтения у учеников восьмых классов — значительно выше, чем знания по математике, свидетельствуют результаты проверки знаний этого года. В этом году средний процент успеваемости восьмиклассников по чтению составил 67,5%, а по математике — 48,7%.

Со следующего учебного года школьники смогут изучать астрономию, философию, географию, информационные технологии, мусульманскую религию суннитского толка и др.

По словам временного заместителя директора департамента образования Национального агентства по образованию, впереди несколько изменений. Ученик, получающий среднее образование, должен будет выбрать хотя бы один предмет из следующей группы предметов: история, география, экономика и предпринимательство, философия. Все они будут иметь 3 урока в неделю, а выпускники смогут выбрать для сдачи государственный экзамен по выбранному предмету. В настоящее время национальные экзамены на аттестат зрелости организуются только по истории и географии (по старой общеобразовательной программе).

Литовские пельмени (koldūnai) признаны одними из лучших в категории «изделия из теста»

В рейтинге гастрономического проекта TasteAtlas, опирающегося на оценки как фуд-критиков, так и обычных людей, они заняли почетное второе место, уступив лишь блюду северной китайской кухни.

Польские пирóги на четвертом месте, украинские вареники — на двенадцатом, пельмени — на двадцать девятом. В рейтинг вошло еще одно блюдо из Литвы: цеппелины — на 25-й строчке.



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