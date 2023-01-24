Служба региональных новостей | 24.01.2023

Клайпедский порт показал не лучшие результаты по итогам года, но могло быть и хуже

Грузооборот Клайпедского морского порта по итогам 2022 года сократился на 21%. Это означает, что стивидорные компании в общей совокупности перевалили на 9,5 млн тонн грузов меньше, чем годом ранее.

Главная причина спада – отказ Литвы от перевалки белорусских калийных удобрений и потеря белорусского транзита в целом. Напомним, это произошло еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Дирекция порта подчеркивает, что спад оказался не таким значительным, как ожидалось. Изначально руководство прогнозировало, что грузооборот сократится на 35%.

С другой стороны, не обошлось и без рекордов – в хорошем смысле слова. Удар от потери белорусских грузов, которые создавали порядка трети всей годовой деятельности порта, частично удалось смягчить и компенсировать за счет притока контейнеров. В 2022 году их грузооборот превысил отметку 1 млн TEU.

По сравнению с контейнерным грузооборотом в других портах восточного побережья Балтийского моря, в Клайпедском порту рост был самым значительным. Прирост составил 57%.

В Клайпеде – новые виды билетов для общественного транспорта

Стоимость годового билета станет дешевле для обладателей «Карты клайпедчанина». В ходе модернизации системы общественного транспорта в городе вводится новая льгота – своеобразная привилегия для местных жителей «Карта клайпедчанина».

Она предназначена для лиц, задекларировавших свое место жительства в Клайпеде. Карта может быть как виртуальной, так и пластиковой, и с ее помощью можно будет купить новый вид льготных билетов. Так, полная стоимость проезда на 365 дней составит не 255 евро, как сейчас, а всего 205 евро.

С полным перечнем льгот можно ознакомиться здесь

Клайпеда примет рекордный бюджет

В этот четверг горсовет Клайпеды будет рассматривать проект бюджета 2023 года. Ожидается, что в этом году он вырастет примерно на 20% и станет рекордным за всю историю города. Согласно прогнозам, поступления в бюджет составят 292 млн евро, а вместе с учетом остатка так называемых оборотных средств они достигнут 319 млн евро.

Как рассказал местной прессе мэр Витаутас Грубляускас, наибольшая доля – более 55% бюджета – уйдет на образование. Речь идет о расходах на содержание школ и детских садов, обеспечение условий для образовательного процесса, выплату заработной платы работникам образования, организацию неформального образования и другие связанные с образованием нужды.

Социальная защита стоит на втором месте. На эту область приходится 34,9 млн. евро или 12% бюджета. Затем следуют культура, экономика, окружающая среда и другие важные для города области.

Расходы на инвестиции составят 40,7 млн евро. Эти средства будут направлены на улучшение инфраструктуры во дворах многоквартирных домов, ремонт улиц, пешеходных дорожек, скверов, парков, учебных зданий и спортивных площадок.

Среди запланированных проектов – строительство нового здания поликлиники Юрининку, развитие услуг для детей с ограниченными возможностями и их семей, продолжение строительства кольцевой развязки Балтийского проспекта, реконструкция улиц Старого города, завершение работ в новом Парке сакур и Парке скульптур, завершение строительства новой школы, восстановление Большой башни Клайпедского замка, установка новых парковок, обновление велосипедных дорожек, приобретение новых электробусов и запуск нового водного маршрута по реке Данге.

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