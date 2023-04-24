Служба региональных новостей | 24.04.2023

Банк Литвы проводит акцию «Будь экономным – обменяй центы!»

Жителям Литвы предлагается обменять мелкие монеты в 1 и 2 цента. «Монеты в 1 и 2 евроцента обычно используются для оплаты только один раз. После получения сдачи они теряются или оседают в копилках, автосалонах и на дне фонтанов», – говорится в сообщении Банка Литвы. По его подсчетам, с момента введения в стране евро жители Литвы потеряли монет номиналом в 1 и 2 евроцента на сумму более 2 млн евро.

26 апреля в 11:52 в Литве будет звучать предупреждающая сирена

Об этом сообщил Департамент противопожарной охраны и спасения. В это время Департамент противопожарной охраны и спасения начнет проверку системы оповещения населения. Сирены будут звучать в течение 3 минут. Когда звуки сирен затихнут, в 11:55, Радио LRT (а в Каунасском и Мариямпольском районах – местные радиостанции Pūkas, Tau, Kelyjе и Kapsai) предоставят населению соответствующую информацию.

Услышав сирену, следует немедленно включить радио или телевизор, чтобы прослушать информацию и следовать рекомендациям. Во время проверки системы оповещения жителей страны будут информировать не только через Национальное радио и телевидение Литвы, региональные и местные вещательные компании, но и посредством коротких сообщений на мобильные телефоны. Жителям Литвы следует настроить свои мобильные телефоны на получение предупреждающих сообщений. Инструкции по настройке телефона и более подробную информацию можно найти на страницах lt72.lt

В Каунасе скоро откроются фонтаны

Представители компании Kauno vandenys сообщили о скором открытии сезона фонтанов.

«Уже начались подготовительные работы, а 24 апреля стартуют работы по запуску. Мы планируем запустить фонтаны в последнюю неделю апреля и первую неделю мая», – сказали инженеры Kauno vandenys.

На заседании Висагинского совета было подтверждено согласие местных властей на учреждение Музея моды Александра Васильева

Как сообщает news.tts.lt, этот вопрос был вынесен на утверждение Советом повторно, и на этот раз был принят большинством голосов.

Музей моды будет иметь статус пуб­личной организации. После подготовки необходимых документов Висагинский совет должен будет принять решение об учреждении общественного предприятия «Музей моды».

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