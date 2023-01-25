Служба региональных новостей | 25.01.2023

Выборы уже скоро. Статистика избирательной кампании Висагинского самоуправления

В Висагинском самоуправлении, в котором проживает 21 903 человека, Совет самоуправления состоит из 25 народных избранников. По предварительным данным, в избирательной кампании 2023 года в борьбе за эти места примут участие 9 партий и партийных объединений, которые (также по предварительной информации) представят 7 кандидатов в мэры.

В Зарасайском районе проживает 16 093 жителя, и за 21 место в Совете в этом году будут бороться представители 7 партий и двух комитетов. А на пост мэра свои кандидатуры выдвинут 9 политиков.

В Игналинском районе проживает 15 495 человек, и в местный совет, так же, как и в Зарасайском районе, избирается 21 депутат. В избирательной кампании 2023 года за борьбу места в Совет самоуправления Игналинского района примут участие 7 партий и партийных объединений, а за пост мэра будут бороться 7 кандидатов.

На прошлой неделе Центральная избирательная комиссия Литвы (ЦИК) приняла решение не регистрировать более пятисот кандидатов, выдвинутых политическими партиями и политическими комитетами на участие в выборах в мэры, и местные Советы самоуправлений, как не отвечающих требованиям Избирательного кодекса.

В этот список попало и 40 висагинских кандидатов, 11 кандидатов Игналинского района и 1 кандидат из Зарасайского района.

При проверке анкет ЦИК обнаружил, что не все кандидаты заполнили обязательную анкету в полном объеме, как этого требует Избирательный кодекс Литвы. У некоторых из них не была заполнена биография. У кого-то — отсутствовали фотографии, декларации о доходах, не указывались личные интересы, имущество и т.д. Эти данные являются обязательными при регистрации кандидата.

Выборы состоятся 5 марта 2023 года.

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