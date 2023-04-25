Служба региональных новостей | 25.04.2023

Новая власть в Клайпеде взялась за работу – облагораживает центр города

С площади Атгимимо в Клайпеде убрали клумбу в виде кораблика. Появится ли на площади какая-то новая инсталляция – покажет время. А еще в городе начали косить подросшую траву – в первую очередь, на главных улицах и площадях Клайпеды. По словам мэра Арвидаса Вайткуса, «Скашивание – это своеобразная «метла», которая выметает накопившиеся за зиму грязь и пыль, которыми мы дышим. Это также средство защиты от клещей, которые разносят болезни».

И еще одна важная новость. С мая в Клайпеде в маршрутных автобусах можно будет расплачиваться банковской картой. Именно Клайпеда станет первым городом в стране, где можно будет таким образом оплачивать проезд в общественном транспорте.

Начинается реконструкция дороги к пляжу в Гируляй

Реконструкция обойдется городу в 470 тыс. евро. Согласно договору, работы должны быть завершены в течение 14 месяцев, с возможностью продления срока еще на 5 месяцев. Длина пешеходной и велосипедной дорожек, подлежащих реконструкции, составляет 126,4 м.

IT -специалисты группы Lietuvos gele ž inkeliai ( LTG ) реализуют проект, цель которого – оценка возможностей улучшения интернет-соединения в поездах

Дело в том, что когда поезда проезжают через лесные и отдаленные районы Литвы, интернет работает с перебоями. В рамках поиска решения этой проблемы команда информационных технологий LTG уже протестировала несколько существующих решений, а совсем скоро в одном из пассажирских поездов LTG Link планируется протестировать и спутниковый интернет Starlink.

«Почта Литвы» продолжает акцию «Символы города», вызвавшую огромный интерес у жителей Литвы

На этот раз выбирать такие символы смогут жители 8 городов – Биржай, Друскининкай, Гаргждай, Кедайняй, Радвилишкес, Таураге, Тяльшяй и Укмерге. На странице post.lt/miesto-simbolis можно предложить новый символ или проголосовать за уже существующий (в течение одного дня можно голосовать не более 10 раз).

С 1 мая изменится расписание движения маршрутов Неменчине, Пабяржес, Шумска, Тургелю и Чеконишкес

Об этом сообщает Вильнюсское районное самоуправление.

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