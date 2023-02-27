Служба региональных новостей | 27.02.2023

Почему одним выплата 5000 евро, а другим с маслом?

Чтобы стимулировать молодых людей выбрать профессию полицейского и остаться работать в Каунасе после окончания учебы самоуправление Каунасского района решило предоставить будущим полицейским стипендии или покрыть расходы на их обустройство.

Стипендии получат студенты, обучающиеся в Университете Миколаса Ромериса по программе бакалавриата «Право и полицейская деятельность» или в Литовской школе полиции.

Студенты будут получать ежемесячную стипендию в размере 250 евро в течение всего периода начального профессионального обучения, вводного курса или учебы. Муниципалитет также предусмотрел единовременное пособие на обустройство в размере 5 000 евро.

Получив стипендию или финансирование на обустройство, человек обязуется непрерывно работать в Каунасском окружном комиссариате полиции не менее 3 лет.

Если по обоснованным обстоятельствам он/она не может работать в течение определенного периода времени (отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком и т.д.), срок будет продлен.

В случае отчисления из учебного заведения, отказа от службы в органах внутренних дел после окончания учебного заведения, увольнения со службы по причинам, зависящим от него, или не отслужившего положенный по контракту срок, студент обязан возместить полученные пособия.

Количество студентов в этих учебных заведениях с каждым годом уменьшается, что приводит к нехватке высококвалифицированных сотрудников полиции. По данным Департамента полиции, в настоящее время 18% вакансий полицейских не заполнены. В ближайшие три года в Комиссариате полиции Каунасского уезда будет не хватать более 30 полицейских.

По данным официального портала статистики, в 2021 году в Литве на 100 тыс. жителей приходилось 275 полицейских, а в Каунасском уездном самоуправлении этот показатель составлял 75 полицейских на 100 тыс. жителей. «Мы считаем, что эти новые мотивационные меры побудят молодых людей выбрать профессию офицера и помогут обеспечить общественный порядок в Каунасском районе, безопасность населения и улучшить криминогенную ситуацию», – сказал начальник отдела культуры, образования и спорта самоуправления Каунасского района Йонас Петкявичюс.

Каунасский округ также выплачивает поощрительные гранты будущим учителям и врачам, желающим пройти переподготовку.

Тайны курганов в Кретинге

Памятники древнего прошлого всегда будоражили воображение людей, поэтому и существует множество легенд и преданий об их происхождении. Гигантские холмы занимают свое место в этой сокровищнице фольклора, и в их честь раньше называли не только огромные насыпи, но и настоящие погребальные памятники – курганы.

Для жителей восточной Литвы курганы являются привычным и хорошо известным археологическим наследием, поскольку их сохранились сотни. В то время в западной Литве — совершенно иная ситуация. Там были курганы, но по разным причинам они были уничтожены.

Зато в западном регионе Литвы существует отдельная культура курганов, датируемая II-I тысячелетиями до нашей эры. Здесь курганы исчезли в I веке нашей эры, когда умерших стали хоронить в плитовых могилах с каменными венцами.

Таким образом, в Западной Литве курганы относятся к бронзовому веку.

Как пишет корреспондент портала Ve.lt Денис Никитенко, есть только одно место, где можно увидеть, как на самом деле выглядели легендарные гигантские холмы западных балтов: это Падварийское городище, расположенное недалеко от северной окраины Кретинги. Здесь сохранилось до наших дней 8 курганов в натуральную величину.

«Лишь по счастливой случайности Падваряйские курганы, сохранившиеся до второй половины XX века, были исследованы и восстановлены – это уникальный случай даже в Литве, так как здесь также был сделан поперечный разрез кургана», – рассказал «Западному экспрессу» доктор Гинтаутас Забиела, археолог Клайпедского университета.

Автором этого беспрецедентного проекта, который был осуществлен в 1979-1980 годах, является Игнас Яблонскис (1911-1991), известный краевед, археолог и почетный гражданин Кретинги.

Курганы Падваряй, которые находились ближе к городу Кретинга, уцелели. В 1976-1979 годах И. Яблонскис начал их исследовать и обнаружил 22 захоронения, датируемые II веком д.н.э. – I веком н.э.

Оказалось, что с течением веков курганы становились все ниже и ниже, поэтому очень жаль, что мы больше не можем увидеть, как выглядел курган возрастом 3 000-3 500 лет. Если бы не предусмотрительность Яблонскиса, мы бы не смогли увидеть и самые молодые из них, которым около 2 000 лет.

В 1926 году в ежедневной газете Lietuva сообщалось о невероятном случае разрушения курганов не из-за сельского хозяйства или другой хозяйственной деятельности человека, а из-за… поиска приснившихся сокровищ.

«Местный житель, Никодим Томашускас, человек небольшого роста, немного поездивший по миру и работавший когда-то простым рабочим на знаменитых раскопках под Севастополем в Херсоне (район, где были найдены золотые сокровища скифских курганов – прим. автора). Он искал клад на кургане близ своего хутора Курмаичяй, известном в народе как «пиляль».

Старик, который верил в сокровища в гробницах, работал с плеча.

«Упорный землекоп уже заканчивает разрушение небольшого холма: ни солнце, ни дождь, ни мороз не могут остановить или охладить его решимость. Вот уже третий год он перекопал несколько сотен вагонеток земли, не найдя ожидаемых драгоценностей, и наткнулся на кости и прах, не представляющие для него особого интереса», писалось в ежедневной газете Lietuva.

Все, что осталось от многолетних трудов горе-искателя – это длинная яма шириной 4 метра, вырытая Никодимасом на берегу пруда Падваряй. И только позже благодаря трудам археолога Игнаса Яблонскиса станет известно, что находки Никодима — не из Средневековья, а на много веков (или даже на целое тысячелетие) старше.

Строится завод велосипедов в Кедайняй

В четверг в Кедайняйской свободной экономической зоне (СЭЗ) началось строительство завода крупнейшего в мире производителя велосипедов Pon.Bike, принадлежащего голландскому холдингу Pon Holdings.

Строительные работы на заводе, стоимость которого не разглашается, ведет компания YIT Lietuva.

Начало работы завода запланировано на лето 2024 года, и в течение следующих двух лет в Литве будет создано около 300 рабочих мест для Pon.Bike, а в дальнейшем число сотрудников вырастет до 600.

Производственное здание компании спроектировано компанией 2L Architects. Оно будет построено в соответствии с сертификатом Breeam Excellent Sustainable Buildings, что обеспечит эксплуатационную эффективность здания, экологичность и качество рабочих мест для работников завода.

Энергетический рейтинг будущего завода — A++. Он будет самообеспечен электроэнергией, поскольку на его крыше будет установлено 10 000 квадратных метров солнечных батарей. Он также станет предлагать другие «зеленые» решения, такие как зарядные станции для электровелосипедов и электромобилей.

Помимо зданий на территории площадью 127 000 квадратных метров будет оборудовано 435 парковочных мест.

Pon.Bike производит традиционные и электрические велосипеды, подавляющее большинство которых продается в Европе, США и Бразилии, и насчитывает более 4 000 сотрудников по всему миру.

Кедайняй станет восьмым заводом компании. Другие находятся в Нидерландах, Германии, США и Бразилии.



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