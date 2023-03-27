Служба региональных новостей | 27.03.2023

Герой дня: спасатель Марюс Гаспаренас
Марюс Гаспаренас, пожарный-спасатель Биржайской пожарно-спасательной службы, в нерабочее время спас тонущих мужчин из холодной реки. Сотрудники полиции, работавшие в тот день и вовремя прибывшие на место происшествия, помогли вытащить Марюсу утопающих на берег.
В прошлый понедельник у Марюса Гаспаренаса был выходной. Его семья живет на улице Битес, недалеко от реки Апашча. Он был дома, когда его жена увидела, что в реке опрокинулась лодка. Она крикнула Марюсу, что в воде тонет человек. Хорошо, что утопающий в итоге вылез на берег на другой стороне реки на улице Жемайтес. Выбравшись на берег, мужчина рухнул на землю и замер. Позже выяснилось, что он был пьян.
Гаспаренас сообщил о случившемся в специальные службы. Его спросили, есть ли в реке еще люди. Марюс не знал, но жена сообщила, что в реке, рядом с лодкой, барахтается еще кто-то. Было очевидно, что по крайней мере еще один человек пытается бороться с ледяной водой.
Спасатель не стал дожидаться прибытия специальных служб, а быстро сел в машину и помчался к месту, где тонул человек. Он увидел в реке крупного мужчину, который пытался удержаться за край лодки. Пожарный-спасатель зашел в воду, протянул весло утопающему и медленно вытащил его на берег. В этот момент подъехала полицейская машина. Двое полицейских вышли из нее и помогли спасателю вытащить утопающего из воды.
Полицейские не оценили щедрый подарок пьяного водителя
Остановленный в Шилальском районе пьяный водитель предложил свою машину в качестве взятки.
Департамент полиции сообщает, что во вторник около 10:15 час. в деревне Стунгайчяй за вождение в нетрезвом виде был задержан 68-летний мужчина.
Было установлено, что он умеренно пьян. Ну, как сказать «умеренно»: с содержанием алкоголя было все даже не очень «умеренно» — 2,16 миллилитров.
Мужчина был весел и на кураже предложил щедрый подарок в 3 тысячи евро: даром, что ли, пропадать бумажкам, когда можно отблагодарить людей в государственной форме.
Но плохо срежиссированный спектакль пошел не по сценарию, мужчине пришлось поднапрячься и… пойти ва-банк. Сочным рыком произнося слово «А-А-автомобиль», он предложил полицейским свой автомобиль.
И только сухие казенные фразы остудят пыл: «Начато досудебное расследование по факту подкупа сотрудников полиции и вождения в нетрезвом виде».
Вышли по грибы, а набрали сигарет
Каунасский региональный суд вынес приговор по делу о попытке незаконного провоза через границу Литовской Республики большого количества контрабандных сигарет. Оштрафованы 31-летний А. К. из Алитуса и 24-летний Т. К. из Варены.
Обвиняемые перехватили партию контрабандных сигарет у других лиц в лесу Будай в Варенском районе. Было установлено, что оба обвиняемых пытались перевезти на территорию Литвы подакцизный товар – сигареты, маркированные бандеролью Республики Беларусь – 12491 пачку сигарет Minsk Super Slim, стоимость которых составляет почти 44 тыс. евро.
Оба обвиняемых связывали перехваченные сигареты в лесу для дальнейшей транспортировки пешком, но не завершили это действие, так как были замечены сотрудниками VSAT.
Хотя оба обвиняемых бросили товар и попытались скрыться с места преступления, они были задержаны.
21 марта 2023 года Каунасский областной суд признал сигаретных курьеров виновными в попытке незаконного распоряжения подакцизными товарами (ст. 21(1) УК, ст. 199-2(2) УК). Они оштрафованы на 4900 евро каждый, а контрабандные сигареты будут уничтожены.
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