Служба региональных новостей | 27.03.2023

Герой дня: спасатель Марюс Гаспаренас

Марюс Гаспаренас, пожарный-спасатель Биржайской пожарно-спасательной службы, в нерабочее время спас тонущих мужчин из холодной реки. Сотрудники полиции, работавшие в тот день и вовремя прибывшие на место происшествия, помогли вытащить Марюсу утопающих на берег.

В прошлый понедельник у Марюса Гаспаренаса был выходной. Его семья живет на улице Битес, недалеко от реки Апашча. Он был дома, когда его жена увидела, что в реке опрокинулась лодка. Она крикнула Марюсу, что в воде тонет человек. Хорошо, что утопающий в итоге вылез на берег на другой стороне реки на улице Жемайтес. Выбравшись на берег, мужчина рухнул на землю и замер. Позже выяснилось, что он был пьян.

Гаспаренас сообщил о случившемся в специальные службы. Его спросили, есть ли в реке еще люди. Марюс не знал, но жена сообщила, что в реке, рядом с лодкой, барахтается еще кто-то. Было очевидно, что по крайней мере еще один человек пытается бороться с ледяной водой.

Спасатель не стал дожидаться прибытия специальных служб, а быстро сел в машину и помчался к месту, где тонул человек. Он увидел в реке крупного мужчину, который пытался удержаться за край лодки. Пожарный-спасатель зашел в воду, протянул весло утопающему и медленно вытащил его на берег. В этот момент подъехала полицейская машина. Двое полицейских вышли из нее и помогли спасателю вытащить утопающего из воды.

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Полицейские не оценили щедрый подарок пьяного водителя

Остановленный в Шилальском районе пьяный водитель предложил свою машину в качестве взятки. Департамент полиции сообщает, что во вторник около 10:15 час. в деревне Стунгайчяй за вождение в нетрезвом виде был задержан 68-летний мужчина. Было установлено, что он умеренно пьян. Ну, как сказать «умеренно»: с содержанием алкоголя было все даже не очень «умеренно» — 2,16 миллилитров. Мужчина был весел и на кураже предложил щедрый подарок в 3 тысячи евро: даром, что ли, пропадать бумажкам, когда можно отблагодарить людей в государственной форме. Но плохо срежиссированный спектакль пошел не по сценарию, мужчине пришлось поднапрячься и… пойти ва-банк. Сочным рыком произнося слово «А-А-автомобиль», он предложил полицейским свой автомобиль. И только сухие казенные фразы остудят пыл: «Начато досудебное расследование по факту подкупа сотрудников полиции и вождения в нетрезвом виде». Подробнее

Вышли по грибы, а набрали сигарет