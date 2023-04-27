Служба региональных новостей | 27.04.2023

В Вильнюсском самоуправлении прозвучали торжественные присяги членов Горсовета

Члены Горсовета пообещали уважать и выполнять Конституцию и законы, а также добросовестно выполнять свои обязанности. Присягу принял и новый мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

В Вильнюсе состоялись проводы мэра Ремигиюса Шимашюса, который возглавлял муниципалитет два срока подряд

«Я ни о чем не жалею, не считаю, что сделал что-то не так. Правда, есть то, что, я думаю, мог бы начать делать раньше. Конечно, все время можно думать, был ли город готов, был ли я готов и т.д. Но хотелось бы, чтобы многое начал делать раньше, тогда больше работ сделали бы», – сказал Шимашюс на прощальной вечеринке.

24 апреля Музей Вильнюсского университета открывает колокольню костела Св. Иоанна на летний сезон

Ее можно будет посещать до конца октября, ежедневно с 10:00 до 19:00.

Вильнюсский муниципалитет предлагает устроить специальные места для выступления молодых музыкантов в городе

Там же, по идее городских властей, будут предоставляться и услуги общепита. Однако глава Вильнюсского 3-го комиссариата полиции Жидрунас Римкявичюс призывает подумать, не будет ли музыка мешать людям, желающим отдохнуть.

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