Служба региональных новостей | 28.02.2023

Стартует новый автобусный маршрут в Приекуле (Древерна/Свянцяле/Венцкус)

Klaipėdos keleivinis transportas сообщает о появлении нового маршрута. Со среды, 1 марта, новый 45-й маршрут будет возить пассажиров из Клайпеды в Приекуле (Древерна/Свянцяле/Венцкус). После того, как администрирование маршрута перешло к новому перевозчику, маршрут в городе Клайпеда был сокращен, а стоимость билетов снижена.

Первая остановка в Клайпеде – новая остановка Kurėno, которая находится на противоположной стороне проспекта Taikos относительно существующей сейчас начальной остановки транспорта (карта).

В рабочие дни запланировано шесть рейсов (три в Свянцяле, два — в Венцкус и один — в Приекуле), по выходным — четыре, все — до самой дальней точки маршрута, Свянцяле. Расписание и трассы маршрута

Странное расследование контрабанды… удобрений

Таможенная служба Литвы объявила о начале досудебного расследования по факту уклонения от санкций и контрабанды в Литву удобрений, произведенных белорусской компанией «Гродно Азот».

Портал tv3.lt сообщает, что расследование было начато 13 января этого года, и в нем участвуют сотрудники Уголовной таможенной службы Литвы в сотрудничестве с Департаментом государственной безопасности и Службой расследования финансовых преступлений. «Мы собрались, чтобы сообщить о досудебном расследовании Таможни Литвы по поводу возможного уклонения от санкций и контрабанды удобрений», – сказал Жвиронас на пресс-конференции.

Досудебное расследование ведет прокурор отдела по расследованию организованной преступности и коррупции Клайпедской региональной прокуратуры.

В ходе расследования было перехвачено более 3 000 тонн азотных удобрений, перевозимых по железной дороге, на сумму более 2 миллионов евро.

В ходе досудебного расследования были проведены обыски на предприятиях в 3 городах Литвы, подозреваемых в участии в «теневых» схемах по обходу международных санкций. Обыски были проведены только на этой неделе, в среду, и были задержаны 2 человека, подозреваемые в причастности к расследуемым преступлениям.

По данным следствия, для обхода международных санкций могла использоваться «подставная» компания, зарегистрированная в Беларуси, которая не подпадает под санкции. Подробнее

Клайпедский порт ушел в крутое пике

В январе 2023 года Клайпедский порт перевалил 2,7 млн тонн грузов – на 27% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Самый значительный спад – в сегменте так называемых навалочных грузов (-55%). Генеральных грузов обработано на 8% меньше, чем год назад.

Прирост зафиксирован лишь в сегменте наливных грузов (+28%), сообщает Дирекция порта. Успех достигнут за счет перевалки нефтепродуктов, сжиженного природного газа и масел.



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