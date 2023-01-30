Служба региональных новостей | 30.01.2023

Новое приложение для детей в регионах Литвы

В библиотеках Каунасского, Клайпедского и Паневежского районов начало работать новое приложение для детей Draugoteka.

«Приложение преследует несколько важных целей: побудить детей и подростков к чтению, помочь им лучше понять себя и научить их устанавливать качественные социальные отношения – заводить настоящих друзей», – сказала представитель Паневежской библиотеки Раймонда Гвоздене.

«Мы надеемся, что выбранная нами форма игры будет привлекательной и ценной для молодого поколения, выросшего у компьютеров, смартфонов и социальных сетей. Мы также надеемся, что родители, опекуны, учителя, психологи и социальные работники помогут нам в продвижении этой игры», – добавила она.

Используя мобильное приложение, игрок встречает в библиотеке пятерых незнакомцев – Джона, Клаудию, Луну, Соула и Элайджу, у которых разные интересы, привычки, образ жизни и опыт.

Его задача – подружиться с ними и собрать как можно больше сердечек в знак настоящей дружбы. Незнакомцы, которые становятся друзьями игрока, будут рассказывать свои истории, как они решали сложные жизненные проблемы, как книги помогли им понять важные вещи.

«Таким образом, Библиотека друзей будет выполнять и терапевтическую функцию – она покажет ребенку или подростку, как и где можно найти помощь и ответы на свои вопросы, без поучений», – сказала Р. Гвоздене.

«В ближайшее время книги, упомянутые в приложении Draugotekа, будут доступны в 39 публичных библиотеках Панявежисского, Клайпедского и Каунасского районов. Там будут специальные полки. В каждую библиотеку было передано 77 новых книг.

В рамках проекта в тех же 39 библиотеках завершается установка автоматов по продаже книг.

В каунасском кафе обнаружены сальмонелла и другие бактерии

Как передает BNS, работу кафе Ant sparnų в Каунасе временно приостановили из-за серьезных нарушений.

Государственная продовольственная и ветеринарная служба сообщила, что в курице, взятой из кафе, были обнаружены сальмонелла, моноцитогенная листерия и кампилобактер.

Проверка кафе была проведена после получения информации из Национального центра общественного здоровья о трех людях, которые почувствовали себя плохо после употребления куриных крылышек из кафе Ant sparnų.

По данным Государственной продовольственно-ветеринарной службы, проверка предприятия общественного питания специалистами Каунасского управления выявила ряд нарушений, в том числе случаи перекрестного загрязнения, нарушения гигиены помещений, оборудования и персонала, неправильное обращение с отходами и т.д.

С уникальнейшего в Литве Лидувенского моста вскоре откроется шикарный вид

В этом году в региональном парке «Дубиса» будет открыт Лидувенский железнодорожный мост – самый длинный (599 м) и самый высокий (42 м) железнодорожный мост в Литве. Посетители смогут насладиться уникальным ландшафтом моста.

Уникальный проект по обеспечению доступности знаменитого Лидувенского моста для посетителей, чтобы они могли наслаждаться уникальным ландшафтом, реализуется Государственной службой охраняемых территорий, которая финансирует проект, и компанией LTG Infra, управляющей сетью железнодорожной инфраструктуры общего пользования Литвы.

«Мы рады этому значимому сотрудничеству, которое откроет для посетителей заповедников одну из самых интересных достопримечательностей нашего региона. С Лидувенского моста откроется уникальная панорама долины реки Дубиса. Это позволит лучше понять одну из главных достопримечательностей регионального парка «Дубиса» – как ледник, талые воды и река сформировали выразительную долину», – говорит директор Государственной службы охраняемых территорий Альбертас Станисловайтис.

Планируется перестроить служебную пешеходную дорожку в металлической конструкции моста, включая новое покрытие дорожки, освещение, лестницы, автостоянку, дорожку от автостоянки до моста, информационные щиты и указатели. Подрядные работы по приспособлению моста для посетителей планируется завершить летом 2023 года.

Напомним, что Лидувенский мост был построен немцами во время Первой мировой войны (1918 год). На тот момент длина сооружения составляла 570 м и состояла из девяти ферм. Мост был взорван в 1944 году. В 1952 году была завершена реконструкция моста с использованием сохранившихся опор и надстроек или их элементов. Для новых металлических надстроек были использованы типичные металлические фермы.

Структура находится на территории регионального парка «Дубиса», Лидувенского ландшафтного заповедника, реки Дубиса ниже Лидувенского заповедника (территория «Натура 2000», важная для охраны среды обитания) и долины реки Дубиса (территория «Натура 2000», важная для охраны птиц).

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

RADIO•R | TTS ВИСАГИНАС | ЛИТВА ЗА НЕДЕЛЮ | НОВАЯ КЛАЙПЕДА.НОВОСТИ