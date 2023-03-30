Служба региональных новостей | 30.03.2023

В Гарюнай начались работы по строительству кольцевой развязки

К концу августа на пересечении улиц Gariūnų–Paneriškių в Гарюнай будет построена кольцевая развязка, которая улучшит сообщение и транспортный поток в этой части города. На время строительных работ предусмотрены временные ограничения движения, а 20-й автобус будет ходить по другому маршруту. Запрещен также поворот с улицы Gariūnų на улицу Paneriškių и с улицы Paneriškių на улицу Gariūnų через регулируемый светофором перекресток.

В понедельник около Гарюнайского рынка разразился скандал. Вильнюсский муниципалитет начал оборудование кругового перекрестка, а торговцы заявили, что уничтожают их имущество

На место происшествия приезжала полиция.

«В понедельник рано утром представители муниципалитета с полицией начали снос имущества Гарюнайского бизнес-парка. Тяжелая техника сносит главный въезд на рынок, уничтожает тротуары, постройки, принадлежащие рынку. Торговцы, представители малого бизнеса, администрация рынка – никто не получает ответа, на каком основании все это делают. Ни муниципалитет, ни полиция не представили никакого юридического документа, дающего право на уничтожение чужого имущества. Как торговцам попасть на работу и что делать, если место работы уничтожено? В какой стране мы живем?» – написал работник администрации рынка Ярославас Загурский.

Советник бывшего мэра Вильнюса Каролис Жукаускас также прокомментировал ситуацию в фейсбуке. «Светофор у Гарюнай — последний между границей Беларуси и Клайпедой. Он исчезнет – тут появится двухуровневый перекресток. Первый этап – оборудование кольца у Гарюнай. Проблема в том, что небольшая часть Гарюнай находится на государственной земле (там стоят киоски), надо снести несколько киосков. Из-за этого рынок противится оборудованию кругового перекрестка – все суды проиграны прошлым летом, несмотря на это 2-3 раза работы физически были остановлены. Коллеги начинают ставить ограждение – охранники с рынка и работники выбегают, не дают начать работы. Они там намеренно поставили два экскаватора, чтобы блокировать начало работ», – писал Жукаускас.

Вильнюсское самоуправление сообщает, что дорожные ремонтные бригады примутся латать ямы на дорогах, как только позволят погодные условия

«Первые ремонтные работы должны начаться в конце марта. Как и каждый год, ремонт будет проводиться с минимальным нарушением движения транспорта, поэтому работы будут проводиться чаще всего в непиковые часы и ночью», — сказал специалист по связям отдела маркетинга и коммуникаций Вильнюсского самоуправления Габриэлюс Грубинскас.

Реагируя на критику жителей Вильнюса о предстоящих изменениях, JUDU (Susisiekimo paslaugos) сообщает, что в новой системе откажутся от идеи отмечать билеты

Раньше планировалось, что отмечать билеты (проездные, одноразовые или электронные) придется при каждом входе в общественный транспорт. После обновления системы в мае останется в силе прежняя процедура активации билета.

Владельцы или арендаторы жилья ежемесячно получают счета за коммунальные услуги — администрирование, обслуживание, уборку и т.д.

У компании Mano būstas в столице появилась новая строчка «Поднятие и снятие флагов в праздничные дни». Компания утверждает, что новая плата связана с тем, что все стало дороже. Руководитель отдела коммуникаций компании Mano būstas Паулюс Угянскис пояснил, что стоимость услуги будет зависеть от квадратуры. «Для средней квартиры площадью 60 квадратных метров плата варьируется от 0,25 до 1 евро», — сказал Угянскис.



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