Служба региональных новостей | 31.01.2023

Клайпеда попала в десятку самых гостеприимных городов мира

Онлайн-сервис по бронированию отелей и других туристических услуг booking.com опубликовал свой рейтинг самых гостеприимных городов мира и самых гостеприимных регионов в отдельных странах. Ежегодные рейтинги этой компании составляются на основе оценок, которые ставят пользователи портала отелям, гостевым апартаментам и другим предприятиям гостиничного бизнеса. При этом учитывается, в частности, уровень сервиса во время регистрации, предоставление полезной информации на месте и так далее.

По итогам 2023 года награду Traveller Review Award 2023 получили более 1,3 млн партнеров booking.com – из более чем 20 миллионов по всему миру. Также было отмечено почти 11 тысяч гостиниц, более 8 тысяч летних или загородных домов, более 4 тысяч гостевых домов и более 950 апарт-отелей. Для составления рейтинга городов и регионов, отличающихся самым гостеприимным сервисом в этом секторе туристической отрасли, портал использует соотношение общего числа партнеров и число предприятий, отмеченных наградами по итогам года.

Самые гостеприимные города мира:

Полиньяно-а-Маре, Италия

Хуалянь, Тайвань

Сан-Себастьян, Испания

Дрезден, Германия

Клайпеда, Литва

Йорк, Великобритания

Ушуая, Аргентина

Порту-де-Галиньяс, Бразилия

Мехико, Мексика

Голд-Кост, Австралия

Клайпедская группа портовых терминалов отчиталась об успешных результатах в 2022 году

По итогам 2022 года предприятия, принадлежащие Клайпедской группе терминалов, обработали 6,8 млн тонн разнообразных грузов. Таким образом компании холдинга сформировали около 19% всей годовой деятельности морского порта.

«Перевалка генеральных грузов на Клайпедском контейнерном терминале, принадлежащем упомянутой группе предприятий, в 2022 году увеличилась на 30% – до 899 тыс. тонн», – говорится в сообщении холдинга.

Также за счет сельскохозяйственной продукции и гранул увеличилось количество обработанных грузов на терминале в так называемой Дровяной бухте.

Грузооборот TEU остался на том же уровне, что и в 2021 году. Перевалка ro-ro уменьшилась на 10%.

Власти Клайпеды оборудуют укрытия

Начиная с прошлого года в Клайпеде появилось более полусотни строений, помеченных ярко-желтой наклейкой, означающей, что в случае войны люди смогут там временно укрыться. Ожидается, что количество таких мест будет увеличиваться.

Первое подходящее для убежища здание в портовом городе – Клайпедский молодежный центр им. Королевы Луизы.

С августа количество убежищ выросло. Самоуправление Клайпеды изначально запланировало не менее 38 пригодных для убежищ зданий, в которых могли бы разместиться 7 317 человек (или 4,8% населения города,) и 32 сооружения коллективной защиты, в которых могла бы разместиться почти треть населения города.

В настоящее время в Клайпеде количество строений, пригодных для убежищ, уже перевалило за полсотни.

Напомним, в прошлом году министр внутренних дел Агне Билотайте, находясь с визитом в Клайпеде, заявила, что геополитические угрозы «делают морское побережье зоной повышенного риска».



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