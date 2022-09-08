Соцмин ищет помещения для расселения беженцев из Украины

Министерство социальной защиты и труда Литвы продолжает искать помещения, пригодные для расселения беженцев из Украины на случай, если с наступлением холодов увеличатся потоки украинцев, приезжающих в Литву.

Об этом рассказала глава Соцмина Моника Навицкене. В данный момент идет поиск больниц, общежитий и других помещений, где можно будет расселять людей.

По данным Департамента статистики, в Литву приехало 64 700 беженцев. Сейчас около 55% из них живут у людей, которые согласились их принять. Еще 5% — в муниципальных квартирах, а 40% нашли жилье самостоятельно.

Организация «Сильны вместе» сообщала в августе, что возможности жителей Литвы принимать у себя украинцев уже исчерпаны.



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