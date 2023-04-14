Совет ЕС одобрил выделение 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины

Совет Европейского Союза одобрил выделение 1 млрд евро из Европейского фонда мира в рамках нового плана по закупкам боеприпасов для Украины.

Эта мера позволит ЕС возместить входящим в него странам стоимость боеприпасов, переданных Украине из собственных запасов или поставленных Киеву за счет изменения приоритетов существующих заказов, сообщили в Брюсселе.

Общая сумма военной помощи, предоставленной Украине через Европейский фонд мира, уже достигла более 4 с половиной млрд евро. Об этом пишет ru.Delfi.lt.

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