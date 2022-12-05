Советы гида. Как завершить свой «туристический год», и какое отношение к этому имеет UNESCO?

В сегодняшнем выпуске рубрики «По Литве с гидом» — идея того, как можно было бы завершить свой «туристический год». Анна из проекта Vilnius4you.ru предлагает поставить себе задачу максимум и посетить достопримечательности, внесенные в список объектов Всемирного наследия UNESCO.

До Нового года осталось меньше месяца. Надо закончить все дела, купить подарки, а главное — увидеть все «неувиденное за год». А что бы такое важное и неповторимое посетить, чтобы сразу по максимуму? Конечно же, — одно из мест, являющихся наследием UNESCO в Литве. Сколько вы таких знаете? Уверена, многие сразу ответят правильно — 4!

1-й объект

В первое из этих мест и ехать, наверное, не придется. Ведь это Старый город Вильнюса. А в прошлом году Вильнюс получил еще и статус литературного города UNESCO. А для полноты впечатлений можно, например, прочитать книгу о Вильнюсе. Или написанную в Вильнюсе.

А я дам задание поискать, где заканчивается та часть города, которая имеет статус UNESCO.

Найдите улицу Baltasis skersgatvis. Дома по одной стороне (ближе к Старому городу) имеют статус UNESCO, а вот по другой — уже нет.

2-й объект

Следующее место — это Куршская коса с ее уникальной природой. Туда, конечно, приятнее отправляться летом. Но, если повезет, зимой можно попасть туда в тот период, когда залив покрывается льдом. И эта мощная ледяная стихия пытается поглотить цивилизацию на берегу. Удивительное зрелище!

3-й объект

Третья достопримечательность, обладающая этим статусом, — наша первая столица, Кернаве. Почему место, где все дома были деревянными, и ни один из них не сохранился до сегодняшних дней, получило этот титул?

UNESCO всегда отмечает уникальность места. В Кернаве эта уникальность — встреча язычества с христианством. Изучая обнаруженные захоронения, можно наблюдать, как язычество сменяется христианской культурой.

И обязательно зайдите в музей (Kernavės archeologinės vietovės muziejus). Один из интереснейших экспонатов музея — это… простой кирпич. Единственный (!), который был найден в этих местах.

4-й объект

Ну а на десерт — разинка («изюминка», прим. автора) — пункты Геодезической дуги Струве.

Если я сейчас задам вопрос, какой формы Земля, на него с легкостью ответят даже самые маленькие. А вот раньше люди сомневались. Окончательные ответы (да простят меня геологи и топографы, если я что-то не так объясню) были получены в ХIX веке, когда Землю градусно измерили с помощью создания цепи из 265 триангуляционных пунктов. Они расположены на дуге протяженностью более 2820 километров от города Хаммерфест (Норвегия) до побережья Черного моря.

Таким образом дуга Струве представляет собой своеобразную цепочку, на которой отмечены 265 пунктов. В разных местах они отмечаются различными символами, обелисками, информационными табличками и т. п.

Один из пунктов дуги Струве находится в Палепюкай (Немежская сян., Вильнюсский р-н) — находится недалеко от Вильнюса. Просто введите эту точку в google map — и вы удивитесь, как она близко от вас.

Ну, что? Поедем в этом году? Или оставим на следующий?

А что дальше?

Открою маленькую тайну — в будущем объектов наследия UNESCO у нас станет больше.

Архитектура модернизма Каунаса — реальный претендент на этот статус!

И Тракайский замок тоже бы не отказался.

А по вашему мнению, кто более достоин?

Тракай или Каунас?