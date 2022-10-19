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Стали известны подробности проекта Национального концертного зала: каким он будет?

Автор Анжелика Орлёнок
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Проект Национального концертного зала (NKS) готов, начинается подготовка к строительству. Многофункциональный центр искусств спроектирован так, чтобы он смог принимать исполнителей классической музыки самого высокого уровня, а у литовских оркестров наконец появились бы отличные акустические залы как для репетиций, так и для концертов.

Стали известны подробности проекта Национального концертного зала: каким он будет?

«Идея испанской архитектурной студии Arquivio architects, победившей в международном архитектурном конкурсе, после многих доработок и консультаций с общественностью и экспертами стала проектом. Мы надеемся, что еще в этом году проект получит одобрение компетентных учреждений, а затем — и разрешение на строительство. NKS является проектом национального значения, поэтому он включен в программу правительства», — говорит вице-мэр Вильнюса Томас Гулбинас.

Перед архитекторами Национального концертного зала стояла ​​задача создать многофункциональный объект, подходящий для разных жанров, с приоритетом акустической музыки. Поэтому в нем будет несколько залов и множество арт-пространств.

Большой концертный зал

Большой зал со спроектированными решениями одной из самых известных в мире акустических компаний — японской Nagata Acoustics — будет вмещать до 1600 слушателей. Он предназначается для концертов классической (симфонической и камерной) музыки — со сценой и оркестровой ямой. В Литве нет акустического зала такого размера. Поэтому не только не было возможности приглашать музыкантов самого высокого уровня. Но и у литовской музыки не было зала такого уровня для репетиций и проведения концертов.

Малый зал

Малый зал – многофункциональный зал профессионального сценического искусства на 500-900 мест.

Стали известны подробности проекта Национального концертного зала: каким он будет?

Зал Tautos namų

Третий зал будет использоваться для проведения конференций, выставок, мероприятий и образовательной деятельности.

Репетиционный зал

В комплексе также будет оборудован и репетиционный зал. Это позволит максимально использовать Большой зал для проведения мероприятий. Но при этом — даст возможность одновременно работать нескольким оркестрам. Размеры и акустика репетиционного зала будут сопоставимы с параметрами Большого зала, чтобы исполнители могли репетировать в тех же условиях, в каких будут выступать во время концерта.

Стали известны подробности проекта Национального концертного зала: каким он будет?

Другие пространства

В помещении Национального концертного зала предусмотрено пространство для художественных выставок, для сотрудничества и работы, для ресторана и кафе. А также административные помещения для сотрудников и для исполнителей — гримерки, помещения для хранения инструментов, студия звукозаписи.

Рядом с концертным залом будет сад с арт-экспозицией под открытым небом, обзорная площадка. Предусмотрено и место для кафе. Рядом с Национальным концертным залом появится также подземный паркинг на 54 автомобиля и 15 автобусов.

Стали известны подробности проекта Национального концертного зала: каким он будет?

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