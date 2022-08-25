Стали известны украинские города, в восстановлении которых будет участвовать Литва. В частности, Литва поможет Украине построить передвижное поселение и школу в городке Бородянка, а также поспособствует реконструкции моста под Киевом и строительству Ирпеньского детского сада.

Об этом сообщила министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте.

О строительстве этих объектов представители литовских учреждений договорились во время недавнего визита в Украину. Позднее, представляя этот процесс на заседании правительства, министр сказала, что он делится на два этапа — срочная аварийная реконструкция разрушенной инфраструктуры и более комплексные реформы.

Правительство Литвы уже приняло протокольное постановление, которым поручено начать госзакупки, а Министерство экономики и инноваций должно согласовать ход реализации проектов, позаботиться о технических аспектах и координации работ. До 9 сентября должны быть представлены решения о создании всей организационной структуры работ.



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