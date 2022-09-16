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Столица приглашает украинцев на бесплатные курсы литовского языка

Автор RADIO•R
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Вильнюс снова приглашает взрослых украинцев записаться на бесплатные курсы литовского языка. Курсы предназначены как для тех, кому надо учить язык с нуля, так и для тех, кто уже немного владеет языком.

Столица приглашает украинцев на бесплатные курсы литовского языка

Столица приглашает украинцев на бесплатные курсы литовского языка

Объем – 50 академических часов, продолжительность – 3 месяца. Планируется, что каждая группа будет работать два раза в неделю по 4 академических часа.

Первые три занятия пройдут в контактном режиме, остальные – либо дистанционно, либо контактно. А поскольку часть занятий запланировано дистанционно, слушателям курса понадобятся соответствующие средства связи – ноутбуки, планшеты или стационарные компьютеры.

Стоит отметить, что во время первой встречи слушателей курсов попросят предъявить документ, подтверждающий гражданство Украины.

Украинцы, желающие участвовать в курсах литовского языка, должны заполнить эту регистрационную форму.

Контактное лицо: руководитель проекта Доната Шаблиниене, [email protected]

Столица приглашает украинцев на бесплатные курсы литовского языка

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