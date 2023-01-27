Столица продолжит проект по созданию уличных классов, обещая удвоить их количество.

«Для нас школа — это не только теория и оценки, но и интересная, творческая и мотивирующая учебная среда. Мы постоянно приглашаем образовательные учреждения творчески взглянуть на учебный процесс. Радует, что Вильнюс создает все больше и больше инструментов для развития талантов. Буквально неделю назад мы открыли платформу «Вильнюс – это школа», которая позволяет проводить занятия в различных пространствах столицы. А этот проект позволит еще большему числу школ перевести занятия из традиционных кабинетов на открытый воздух», — сказал вице-мэр Вильнюса Томас Гулбинас.

Как объявил муниципалитет, школы могут подавать по одной заявке. При этом максимальная сумма, выделяемая на один проект, составит 18 тыс. евро. А в общей сложности на реализацию проекта в этом году выделяется 500 тыс. евро.

На выделенные средства школа может установить скамейки, легковозводимые сборно-разборные беседки или купол. Уличные классы могут быть открытыми или закрытыми, защищенными от непогоды, иметь систему вентиляции и отопления. Такие уличные классы могут использоваться в течение всего года.

Занятия в уличных классах проводятся по отдельному расписанию. Некоторые школы даже организуют в них школьные занятия полного дня.

В конкурсе на установку уличных классов могут участвовать общеобразовательные учреждения, подведомственные Вильнюсскому самоуправлению. Заявки и все необходимые документы для участия в конкурсе необходимо подать до 1 марта включительно.

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