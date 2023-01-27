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Столица продолжит проект по созданию уличных классов

Автор RADIO•R
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Столица продолжит проект по созданию уличных классов, обещая удвоить их количество.

Столица продолжит проект по созданию уличных классов

Столица продолжит проект по созданию уличных классов, обещая удвоить их количество. Kastyčio Mačiūno nuotr.

«Для нас школа — это не только теория и оценки, но и интересная, творческая и мотивирующая учебная среда. Мы постоянно приглашаем образовательные учреждения творчески взглянуть на учебный процесс. Радует, что Вильнюс создает все больше и больше инструментов для развития талантов. Буквально неделю назад мы открыли платформу «Вильнюс – это школа», которая позволяет проводить занятия в различных пространствах столицы. А этот проект позволит еще большему числу школ перевести занятия из традиционных кабинетов на открытый воздух», — сказал вице-мэр Вильнюса Томас Гулбинас.

Как объявил муниципалитет, школы могут подавать по одной заявке. При этом максимальная сумма, выделяемая на один проект, составит 18 тыс. евро. А в общей сложности на реализацию проекта в этом году выделяется 500 тыс. евро.

На выделенные средства школа может установить скамейки, легковозводимые сборно-разборные беседки или купол. Уличные классы могут быть открытыми или закрытыми, защищенными от непогоды, иметь систему вентиляции и отопления. Такие уличные классы могут использоваться в течение всего года.

Занятия в уличных классах проводятся по отдельному расписанию. Некоторые школы даже организуют в них школьные занятия полного дня.

В конкурсе на установку уличных классов могут участвовать общеобразовательные учреждения, подведомственные Вильнюсскому самоуправлению. Заявки и все необходимые документы для участия в конкурсе необходимо подать до 1 марта включительно.

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Столица продолжит проект по созданию уличных классов

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