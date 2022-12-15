Столичный общественный транспорт и в следующем году будет для украинцев бесплатным

Общественный транспорт Вильнюса для украинцев будет бесплатным и в следующем году.

Согласно решению горсовета, в 2023 году на иностранцев, вынужденных по причине войны покинуть Украину, будет распространяться 100-процентная льгота на проезд в автобусах и троллейбусах местного регулярного сообщения.

В настоящее время правом на бесплатный проезд в общественном транспорте Вильнюса обладают украинские беженцы, работники по уходу за больными, столичные работники сферы образования, поставщики социальных услуг и работники сферы культуры.

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