Помощь Украинцам

Столичный общественный транспорт и в следующем году будет для украинцев бесплатным

Автор RADIO•R
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Общественный транспорт Вильнюса для украинцев будет бесплатным и в следующем году.

Столичный общественный транспорт и в следующем году будет для украинцев бесплатным

Столичный общественный транспорт и в следующем году будет для украинцев бесплатным

Согласно решению горсовета, в 2023 году на иностранцев, вынужденных по причине войны покинуть Украину, будет распространяться 100-процентная льгота на проезд в автобусах и троллейбусах местного регулярного сообщения.

В настоящее время правом на бесплатный проезд в общественном транспорте Вильнюса обладают украинские беженцы, работники по уходу за больными, столичные работники сферы образования, поставщики социальных услуг и работники сферы культуры.

Столичный общественный транспорт и в следующем году будет для украинцев бесплатным

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