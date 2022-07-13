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Страны НАТО и ЕС настаивают на отслеживании оружия, поставляемого в Украину

Автор RADIO•R
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Страны НАТО и ЕС настаивают на более тщательном отслеживании оружия, которое поставляется в Украину, на фоне опасений, что криминальные группировки незаконно вывозят его из страны и поставляют на черный рынок Европы.

Страны НАТО и ЕС настаивают на отслеживании оружия, поставляемого в Украину

Страны НАТО и ЕС настаивают на тщательном отслеживании оружия, поставляемого в Украину

Об этом пишет Financial Times.

С начала войны западные страны обязались предоставить военную поддержку на сумму более $10 млрд.

Ряд стран-членов НАТО обсуждает с Киевом создание дополнительной системы отслеживания и инвентаризации оружия, поставляемого Украине.

В свою очередь, Советник министра обороны Украины Юрий Сак сказал, что перемещение оружия тщательно отслеживается и контролируется как Украиной, так и международными партнерами.

Страны НАТО и ЕС настаивают на отслеживании оружия, поставляемого в Украину

SRTFondas

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