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Студия Artoteka приглашает на занятия детей и молодых людей из Украины

Автор RADIO•R
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Людям из социально изолированных групп часто не удается участвовать в жизни общества и проводить свободное время с пользой. Недостаток социализации приводит к чувству одиночества и другим психологическим проблемам. Проблемы становятся еще более серьезными, когда речь идет о тех, кто приехал из других стран, не говорит по-литовски и был травмирован войной.

Студия Artoteka приглашает на занятия детей и молодых людей из Украины

Студия Artoteka приглашает на занятия детей и молодых людей из Украины

Чтобы хотя бы частично решить эти проблемы, художественная студия Artoteka, расположенная в Вильнюсе, приглашает детей и молодых людей из Украины, бежавших от войны.

Для детей из Украины будет действовать 48 мастерских. Занятия будут проводить педагоги с многолетним опытом по самым разным творческим направлениям.

По данным Министерства социальной защиты и труда, в Литве проживает более 25 000 детей и молодых людей, бежавших от войны и столкнувшихся с социальной изоляцией и нетерпимостью.

Творческо-образовательные занятия будут проходить два раза в неделю. Расписание и регистрационную форму можно найти на сайте artoteka.lt.

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