Судороги в воде: почему сводит ногу при плавании и что делать?

Информация для тех, кто любит плавать. Для тех, кто делает это хорошо и увлекается заплывами далеко от берега – и для тех, кто, наоборот, чувствует себя в воде не очень уверенно. Потому что тема судорог в воде актуальна для пловцов любого уровня подготовки.

Почему при плавании в воде случаются судороги?

Основные причины судорог – это внезапное перенапряжение мышц, неподготовленность их к большим нагрузкам. А также нарушение кровообращения, которое может наступить из-за низкой температуры воды, проблем с позвоночником или нехватки в организме каких-либо минеральных элементов.

Но если вопросы со здоровьем за пару минут не решить, то правильно подготовиться к заплыву вполне можно.

Во-первых, не стоит забираться в воду после сытного перекуса.

Во-вторых, надо сделать небольшую разминку, чтобы разогреть мышцы, обтереться водой, чтобы привыкнуть к ее температуре, — и тогда можно плыть.

Если же неприятность все-таки случилась, и у вас свело ногу – а чаще всего сводит икроножную мышцу, – то обычно это дело поправимое.

Что делать?

Прежде всего надо не паниковать и попробовать сменить положение тела. Например, перевернуться на спину или, наоборот, на грудь. Для отдыха лучше всего подходит положение на спине.

Если это возможно – надо постараться спокойно приблизиться к берегу. Если нет – попробовать справиться с проблемой прямо в воде – согнуться и обхватить стопу руками, а затем потянуть ее на себя.

Часто советуют несколько раз уколоть себя в мышцу булавкой, чтобы снять судорогу. Но, во-первых, не у всех на отдыхе бывают с собой булавки, во-вторых, есть опасность занести при этом инфекцию.

Если свело мышцы бедра, надо попробовать обхватить ногу с наружной стороны у самой лодыжки. А затем согнуть ногу в колене и потянуть рукой назад, к спине. Это удобно делать, лежа на воде на спине.

Если же никакие меры не помогли и вы чувствуете, что судорога мешает вам плыть, надо, не стесняясь, позвать кого-нибудь на помощь. А в случае, если судороги случаются часто, стараться далеко от берега не отплывать.