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«Сумерки» станут сериалом

Автор Эвелина Никанорова
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Запущен в разработку сериал по мотивам серии книг «Сумерки» Стефани Майер. Как сообщает Hollywood Reporter, проект Lionsgate Television находится на самой ранней стадии, и неизвестно даже, будет ли это ремейк, спин-офф или сиквел, но предполагается, что сама писательница примет активное участие в работе над шоу.

«Сумерки» станут сериалом

Вик Годфри, продюсировавший кинофраншизу «Сумерки, назначен исполнительным продюсером сериала вместе с бывшим сопрезидентом Lionsgate Motion Picture Group Эриком Фейгом, который приобрел права на серию книг во время своего пребывания в Summit Entertainment.

Серия фильмов о любви смертной девушки Беллы и бессмертного вампира Эдварда собрала 3,4 миллиарда долларов по всему миру в пяти частях, выходивших с 2008 по 2011 года, и сделала звездами исполнителей главных Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона.

В 2017 году генеральный директор Lionsgate Джон Фелтхаймер заявил, что «есть еще много историй, которые можно рассказать» в рамках франшизы.

Источник: InterMedia

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